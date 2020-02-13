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روسيا

شاهد: السماور يعود من جديد في مهرجان الشاي التقليدي بروسيا

محادثة
بقلم:  يورونيوز
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متسابقون يقومون بتحضير الشاي بالطريقة التقليدية في روسيا
متسابقون يقومون بتحضير الشاي بالطريقة التقليدية في روسيا   -  
حقوق النشر
يورونيوز
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تجمهر العشرات من الأشخاص حول خبراء الشاي وهم يستعرضون مهاراتهم في تحضير المشروب التقليدي الساخن في مهرجان يقام للمرة الثالثة بمدينة كلين الروسية.

ضم المهرجان مجموعة من الفعاليات يدور جلها حول تحضير المشروبات الساخنة بأوعية تقليدية مزخرفة تسمى "سماور" استعملها الروس منذ مطلع القرن الثامن عشر. بالإضافة إلى مسابقات ومعرض خاص بتلك الأوعية والتي يقول أصحابها إن بعضها يعود تاريخ صناعته للفترة ما بين عامي 1700 و 1708.

ويكيميديا - ملكية عامة
إصدارات لطوابع روسية من عام 1989 تحمل صور السماورويكيميديا - ملكية عامة

اقتصر استعمال أوعية السماور الروسية في القرن الثامن عشر على العائلة القيصرية والنبلاء فقط، لكن هذه الأوعية ما لبثت أن وجدت طريقها إلى الموائد الشعبية، لتصبح تقليدا روسيا، ثم انتقلت إلى بقاع مختلفة من العالم كتركيا والعراق.

تصنع أوعية السماور المعدنية من الفضة أو النحاس ومنها أيضا ما يكون مصنوعا من الخزف. ويتم غلي أوراق الشاي على البخار المتصاعد من مدخنتها لفترة زمنية طويلة، ثم يخلط بعدها الشاي المخمر بالماء الساخن لتخفيف كثافته قبل تقديمه.

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