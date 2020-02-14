إلغاء معرض برشلونة الدولي للأجهزة المحمولة بسبب فيروس كورونا الجديد

أعلن منظمو معرض برشلونة الدولي للأجهزة المحمولة إلغاءه بسبب مخاوف مرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتي دفعت بعدة مجموعات إلى الانسحاب. وقالت الجمعية المنظمة في بيان إنها "ألغت معرض برشلونة 2020 الذي كان مقرارا في الفترة ما بين 24 و27 شباط/فبراير الجاري لأنّ الاهتمام العالمي بفيروس كورونا المستجد والمخاوف المتعلقة بالسفر وغيرهما من الظروف تجعل من المستحيل تنظيم هذا الحدث".

ويأتي إلغاء أكبر معرض برشلونة 2020 للأجهزة المحمولة في العالم غداة عرض شركة سامسونغ سلسلة هواتفها الجديدة غالاكسي إس 20 وإس 20 بلاس وإس 20 إلترا إلى جانب الجيل الثاني من هواتفها القابلة للطي غالاكسي زاد فليب.

ويستقطب معرض برشلونة 2020 سنويا نحو 110 آلاف زائر من المتخصصين، منهم خمسة آلاف صيني إلى ستة آلاف، بحسب الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (جي أس أم إيه) المنظمة للحدث. وتشمل آخر التطورات المرتبطة بتفشّي هذا الفيروس الذي أطلق عليه رسمياً اسم "كوفيد 19" ارتفاع حصيلة الوفيات إلى أكثر من 1100.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن اختيارها للتسمية يعود إلى "سهولة لفظه" وخلوه من أي "وصمة" لبلد أو شعب معين.