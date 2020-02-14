فرنسا تسمح لهواوي بإستغلال شبكة الجيل الخامس مع فرض قيود وواشنطن تمدد مهلتها لـ 45 يوما

أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو ماير الخميس أن الشركة الصينية هواوي للتكنولوجيا لن تُستبعد من مجموعة شبكات الجيل الخامس التي ستستغل في البلاد، لكن الحكومة ستضع "قيودًا" لحماية سيادة فرنسا ومعالجة المخاطر الأمنية المحتملة. وقال لو ماير لقناة بي أف أم تي في الفرنسية "لن يتم استبعاد هواوي من شبكة الجيل الخامس في فرنسا، لكننا سنضع حدودًا لحماية سيادتنا". وأضاف الوزير الفرنسي "من المفهوم أننا نستطيع إعطاء الأولوية لمشغل أوروبي".

هذا ودعت السفارة الصينية في باريس الأحد السلطات المحلية إلى "معاملة جميع الشركات على قدم المساواة"، مشيرةً إلى أن "اهتمامات دولة ذات سيادة بشأن أمن شبكات الجيل الخامس ... يجب أن يستند إلى العلم والحقائق والإجراءات المتخذة يجب أن تكون متناسبة". وأشار لوميير إلى أن فرنسا ستتخذ كل الاحتياطات لضمان مصالحها وسيادتها من دون التمييز ما بين المتعاملين.

وتابع المتحدث ذاته بقول "عندما يكون لديك موقع مهم مثل محطة للطاقة النووية أو منشأة عسكرية ، فمن الطبيعي أن نحميهم ... ستكون هواوي قادرة على العمل في فرنسا ولن يتم استبعادها من شبكة استغلال الجيل الخامس لكننا سنقوم بتحديد عدد معين من القيود لحماية سيادتنا ".

واشنطن تمدّد الترخيص المؤقت لمجموعة "هواوي" 45 يوماً إضافياً

من جهتها، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أنّها مدّدت الترخيص المؤقّت الممنوح لشركة "هواوي" لفترة 45 يوماً إضافياً للسماح للشركات الأمريكية بإيجاد بدائل عن عملاق الاتّصالات الصيني الذي ترى فيه الولايات المتّحدة تهديداً لأمنها القومي. وقالت وزارة التجارة في بيان إنّه بموجب التمديد الجديد باتت صلاحية الترخيص المؤقت سارية لغاية الأول من نيسان/أبريل، مشيرة إلى أنّها بحلول ذلك الوقت ستدرس ما إذا كانت ستمدّده مجدّداً أم لا.

وكانت إدارة ترامب قد أدرجت في أيار/مايو 2019 "هواوي" على قائمة سوداء، متّهمةً المجموعة بالعمل مع السلطات الصينية، في قرار أجبر، بحكم الأمر الواقع، الشركات الأمريكية والمقيمين في الولايات المتحدة على إيجاد مورّدين آخرين لمعدّات الاتّصالات السلكية واللاسلكية والبرمجيات.

لكنّ الإدارة لم تستطع تطبيق الحظر على هواوي في الحال فعمدت إلى منح المجموعة الصينية ترخيصاً مؤقتاً للعمل في الولايات المتحدة/ مدّدته في تشرين الثاني/نوفمبر لمدة 90 يوماً، وذلك كي لا تعزل المناطق الريفية النائية في الولايات المتحدة عن بقية العالم ريثما تنظّم الشركات نفسها لإيجاد بدائل عن هواوي. وجاء بيان وزارة التجارة بعيد ساعات من توجيه وزارة العدل الأمريكية تهماً جديدة ضد هواوي.

وكان المدّعي العام الفدرالي في بروكلين ريتشارد دونوهيو وجّه في وقت سابق الخميس إلى المجموعة الصينية تهماً تتعلّق بانتهاك أسرار تجارية والتحايل على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، لتضاف بذلك إلى التهم الموجّهة إليها أصلاً لانتهاكها العقوبات الأمريكية السارية على إيران منذ مطلع 2019.