بالصور: احتفالات من العالم بعيد الحب عبر السنين

14 شباط/ فبراير، حين يطرق عيد الحب الأبواب، ويأتي محملاً على متن الكثير من القلوب الحمراء والهدايا والورود.
هذا العيد الذي يشعل جدلاً كل عام، تحت سياط المحاذير الاجتماعية والدينية والثقافية والعاطفية والفكرية، يبقى برغم كل منتقديه مناسبة للتعبير عن الامتنان للحبيب.
منذ قديم الزمان يُحتفل بهذا العيد، الذي نشأ في أوروبا، بطرق مختلفة تشرع للإبداع أبواب المخيلة.
تعالوا معنا في هذه الجولة المصورة لنلقي نظرة كيف احتفل العالم بهذا العيد على مدى خمسين عاماً ماضية.
أفضل العشاق.. رسمياً
أخذت فرنسا يوم عيد القديس فالنتاين على محمل الجد لسنوات كثيرة، حيث كانت تقام مسابقة للعشاق في جميع أنحاء البلاد يتوج فيها الفائزون في قاعة البلدية.
نبقى في فرنسا .. فليست باريس فقط مدينة حب، ففي فرنسا قرية خاصة للمحبين .. قرية سان فالنتاين!
الحب والشوكولاتة ..
تعتبر الشوكولاتة ركناً أساسياً من أركان عيد القديس فالنتاين في مختلف البلدان، سواء أهديتها في علبة أو أذبتها تحت أقدام الحبيب!
في تايلاند .. أن تتزوج في يوم الفالنتاين يعني حظاً مضاعفاً
يعتبر يوم الفالنتاين في تايلاند يومًا خاصًا جداً لبدء حياة مشتركة رسمياً.
تزوج 99 من الأزواج في 14 شباط/ فبراير 1999 في بانكوك.
في الهند، حتى لو أدرت ظهرك للحبيب، أشعره بالامتنان في يوم الحب..
سجل طلب كبير على تصميمات الشعر الخاصة بعيد الحب من قبل المراهقين الهنود بداية الألفية الثانية مع اقتراب عيد الحب.
الحب ليس كل شيء في عيد الحب الهندي ..
بطبيعة الحال هذا العيد ليس للجميع، بعض الجماعات في الهند قاومت الفكرة بتطرف عام 2000. خرج مؤيدو حزب المؤتمر احتجاجًا على العيد بحجة أنه عادة دخيلة على الثقافة الهندية وتشجع الانحلال.
إلا أن المعترضين لم ينجحوا يإخماد أجواء عيد العشاق في بلادهم كما تظهر احتفالات السنوات اللاحقة.
الحب لا يعرف عمراً..
وزارة الثقافة في غواتيمالا نظمت احتفالاً خاصاً للأزواج المسنين في عيد الحب عام 2006.
"قلوب الشباب" كتب على البالون.
الفالنتاين لحب الوطن..
في عام 2011، طلب المتظاهرون في بغداد من الزعماء العراقيين أن يحبوا بلادهم بشكل أفضل.
الحب ليس عبئاً..
نشأت في فنلندا مسابقة يقوم فيها متسابق بحمل زوجته أو حبيبته ومحاولة إنهاء السباق في أقصر وقت ممكن. عام 2009 في مركز تجاري في هونغ كونغ تنافس ثمانية متسابقين قبيل عيد الحب.
"رسالة من تحت الماء"
جهود إعلانية جادة في مدينة الملاهي البحرية في مانيلا في عام 2009، للترويج لعيد الحب.
ما يبدو حباً للبعض، هو في الحقيقة عمل شاق لآخرين.. كيوبيد خاصة !
حب .. بعد ثورة
بعد عام وثلاثة أيام من سقوط نظام الرئيس المصري حسني مبارك التقطت هذه الصورة.
عيد الحب عام 2012، واللون الأحمر يتباهى بدلالاته.. الإيجابية.
بائع مصري ، يمين ثالث ، يميل على سيارته مزينة بدببة تيدي لجذب الزبائن في عيد الحب ، في القاهرة ، مصر ، الثلاثاء ،
بالحب كل شيء يغدو أجمل..
غطى ملصق عيد الحب السعيد العملاق موقع بناء بالقرب من مسجد في وسط بيروت في عام 2013.
كان يوم عيد الحب يزداد شعبية في المنطقة حيث اعتاد الناس تقديم الزهور والبطاقات والشوكولاتة والهدايا إلى الأحبة للاحتفال بهذه المناسبة.
الحب يحطم القيود
في أفغانستان ، لا يعلم الكثير من الأفغان عن هذا العيد شيئاً وإن كانوا يعلمون فلا يحتفلون، لكن الأجيال الشابة في المناطق الحضرية باتت تحتفل به أكثر فأكثر رغم القيود.
الحب دفء..
تجمع أكثر من 70 من الأزواج لعقد قرانهم أو تجديد عهودهم خلال حفل زفاف جماعي أقيم عام 2017 في كولورادو من قبل الكنيسة العالمية للحياة.