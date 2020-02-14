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العالم

بالصور: احتفالات من العالم بعيد الحب عبر السنين

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بقلم:  يورونيوز
بالصور: احتفالات من العالم بعيد الحب عبر السنين
حقوق النشر
AFP
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14 شباط/ فبراير، حين يطرق عيد الحب الأبواب، ويأتي محملاً على متن الكثير من القلوب الحمراء والهدايا والورود.

هذا العيد الذي يشعل جدلاً كل عام، تحت سياط المحاذير الاجتماعية والدينية والثقافية والعاطفية والفكرية، يبقى برغم كل منتقديه مناسبة للتعبير عن الامتنان للحبيب.

منذ قديم الزمان يُحتفل بهذا العيد، الذي نشأ في أوروبا، بطرق مختلفة تشرع للإبداع أبواب المخيلة.

تعالوا معنا في هذه الجولة المصورة لنلقي نظرة كيف احتفل العالم بهذا العيد على مدى خمسين عاماً ماضية.

أفضل العشاق.. رسمياً

أخذت فرنسا يوم عيد القديس فالنتاين على محمل الجد لسنوات كثيرة، حيث كانت تقام مسابقة للعشاق في جميع أنحاء البلاد يتوج فيها الفائزون في قاعة البلدية.

Intercontinentale/ AFP
الأزواج الفائزون في مسابقة عشاق عيد الحب في باريس في 9 فبراير 1957. خطيب الآنسة روبرت لاكورتي فوررو كان في الجزائر وقت الاحتفالIntercontinentale/ AFP

نبقى في فرنسا .. فليست باريس فقط مدينة حب، ففي فرنسا قرية خاصة للمحبين .. قرية سان فالنتاين!

ALAIN JOCARD / AFP
ليليان وإي برنارد متزوجان منذ 47 عامًا، يتجولان في سان فالنتاين بوسط فرنسا، قبل أربعة أيام من عيد الحب التقليدي 10 فبراير 2006.ALAIN JOCARD / AFP
ALAIN JOCARD / AFP
ليليان وإي برنارد متزوجان منذ 47 عامًا، يتجولان في سان فالنتاين بوسط فرنسا، قبل أربعة أيام من عيد الحب التقليدي 10 فبراير 2006.ALAIN JOCARD / AFP

الحب والشوكولاتة ..

تعتبر الشوكولاتة ركناً أساسياً من أركان عيد القديس فالنتاين في مختلف البلدان، سواء أهديتها في علبة أو أذبتها تحت أقدام الحبيب!

Timothy A. Clary/ AFP
شيريل مينيكس وماثيو مانديل، 22 عامًا من بروكلين، يعقدان قرانهما في حوض استحمام مليء بالشوكولاتة الساخنة في متجر في نيويورك 14 فبراير 1995.Timothy A. Clary/ AFP

في تايلاند .. أن تتزوج في يوم الفالنتاين يعني حظاً مضاعفاً

يعتبر يوم الفالنتاين في تايلاند يومًا خاصًا جداً لبدء حياة مشتركة رسمياً.

تزوج 99 من الأزواج في 14 شباط/ فبراير 1999 في بانكوك.

STR / AFP
زوجان معلقان في زفافهما فوق جرف يحملان شهادة زواجهما يوم عيد الحب في مقاطعة Pranchinburi في 14 فبراير 2009. يقام حفل زفاف فوق الجرف كجزء من الاحتفال بيوم عيد الحب في تايلاند.STR / AFP

في الهند، حتى لو أدرت ظهرك للحبيب، أشعره بالامتنان في يوم الحب..

سجل طلب كبير على تصميمات الشعر الخاصة بعيد الحب من قبل المراهقين الهنود بداية الألفية الثانية مع اقتراب عيد الحب.

SEBASTIAN D'SOUZA / AFP
يرسم مصفف الشعر تشيتان ليمباكي شكل قلب على رأس زبون 10 فبراير 2000 في بومبايSEBASTIAN D'SOUZA / AFP

الحب ليس كل شيء في عيد الحب الهندي ..

بطبيعة الحال هذا العيد ليس للجميع، بعض الجماعات في الهند قاومت الفكرة بتطرف عام 2000. خرج مؤيدو حزب المؤتمر احتجاجًا على العيد بحجة أنه عادة دخيلة على الثقافة الهندية وتشجع الانحلال.

ARKO DATTA / AFP
نساء مؤيدات لحزب المؤتمر يحملن لافتات تطالب الحكومة الهندية بحظر يوم عيد الحب خلال مظاهرة للاحتجاج على تغريب الثقافة والتراث الهندي في 13 فبراير 2000 في نيودلهي.ARKO DATTA / AFP

إلا أن المعترضين لم ينجحوا يإخماد أجواء عيد العشاق في بلادهم كما تظهر احتفالات السنوات اللاحقة.

DESHAKALYAN CHOWDHURY / AFP
عمال في الهند يثبتون لوحة إعلانات لحملة عيد الحب بتكليف من مشغل الهاتف المحمول الهندي هوتشيسون في كلكتا ، 12 فبراير 2007.DESHAKALYAN CHOWDHURY / AFP

الحب لا يعرف عمراً..

وزارة الثقافة في غواتيمالا نظمت احتفالاً خاصاً للأزواج المسنين في عيد الحب عام 2006.

"قلوب الشباب" كتب على البالون.

Orlando SIERRA / AFP
خلال عرض بعنوان "الحب الناضج" برعاية وزارة الثقافة في الحي التاريخي لمدينة غواتيمالا، كجزء من الاحتفالات بعيد فالنتاين. 12 فبراير 2006Orlando SIERRA / AFP

الفالنتاين لحب الوطن..

في عام 2011، طلب المتظاهرون في بغداد من الزعماء العراقيين أن يحبوا بلادهم بشكل أفضل.

AHMAD AL-RUBAYE / AFP
عراقيون في ميدان التحرير ببغداد في 14 فبراير 2011، أثناء مسيرة يوم عيد الحب يدعون قادتهم لحب البلد الذي مزقته الحرب بدلاً من سرقة موارده..AHMAD AL-RUBAYE / AFP

الحب ليس عبئاً..

نشأت في فنلندا مسابقة يقوم فيها متسابق بحمل زوجته أو حبيبته ومحاولة إنهاء السباق في أقصر وقت ممكن. عام 2009 في مركز تجاري في هونغ كونغ تنافس ثمانية متسابقين قبيل عيد الحب.

MIKE CLARKE / AFP
متسابقون يلتقطون صوراً بعد مشاركتهم في المسابقة السنوية الثانية لحمل الزوجة في أحد مراكز التسوق في هونغ كونغ في 12 فبراير 2009.MIKE CLARKE / AFP

"رسالة من تحت الماء"

جهود إعلانية جادة في مدينة الملاهي البحرية في مانيلا في عام 2009، للترويج لعيد الحب.

ما يبدو حباً للبعض، هو في الحقيقة عمل شاق لآخرين.. كيوبيد خاصة !

JAY DIRECTO / AFP
ثلاثة موظفين فلبينيين يمثلون كيوبيد وزوجين داخل حوض أسماك كبير في حديقة بحرية في مانيلا 13 فبراير 2009. نظمت الحديقة حيلة لجذب المزيد من الزوار عشية عيد الحبJAY DIRECTO / AFP

حب .. بعد ثورة

بعد عام وثلاثة أيام من سقوط نظام الرئيس المصري حسني مبارك التقطت هذه الصورة.

عيد الحب عام 2012، واللون الأحمر يتباهى بدلالاته.. الإيجابية.

بائع مصري ، يمين ثالث ، يميل على سيارته مزينة بدببة تيدي لجذب الزبائن في عيد الحب ، في القاهرة ، مصر ، الثلاثاء ،

AP /Muhammed Muheisen
بائع مصري يميل على سيارته المزينة بدببة حمراء لجذب الزبائن في عيد الحب، القاهرة 14 فبراير 2012AP /Muhammed Muheisen

بالحب كل شيء يغدو أجمل..

غطى ملصق عيد الحب السعيد العملاق موقع بناء بالقرب من مسجد في وسط بيروت في عام 2013.

كان يوم عيد الحب يزداد شعبية في المنطقة حيث اعتاد الناس تقديم الزهور والبطاقات والشوكولاتة والهدايا إلى الأحبة للاحتفال بهذه المناسبة.

JOSEPH EID / AFP
ملصق "عيد حب سعيد" عملاق معلق على موقع بناء بالقرب من مسجد في وسط بيروت، لبنان 14 فبراير 2013JOSEPH EID / AFP

الحب يحطم القيود

في أفغانستان ، لا يعلم الكثير من الأفغان عن هذا العيد شيئاً وإن كانوا يعلمون فلا يحتفلون، لكن الأجيال الشابة في المناطق الحضرية باتت تحتفل به أكثر فأكثر رغم القيود.

Aref Karimi / AFP
أفغانية تحمل باقة من الورود كهدية للاحتفال بيوم عيد الحب في مقاطعة هيرات. 14 فبراير 2015Aref Karimi / AFP

الحب دفء..

تجمع أكثر من 70 من الأزواج لعقد قرانهم أو تجديد عهودهم خلال حفل زفاف جماعي أقيم عام 2017 في كولورادو من قبل الكنيسة العالمية للحياة.

Jason Connolly / AFP
تاكر وكارين براون يلتقطان صورة بينما يحتفلان بالذكرى السنوية العاشرة لزواجهما في يوم زواج عيد الحب السنوي السادس والعشرين الذي يقام في منطقة لوفلاند للتزلج بالقرب من جورج تاون ، كولورادو 14 فبراير 2017Jason Connolly / AFP
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