الهند: تعرية طالبات للتأكد من كونهن في فترة الدورة الشهرية

أجبرت عشرات الطالبات الهنديات على خلع ملابسهن هذا الأسبوع، في إحدى الجامعات الهندوسية للتأكّد مما إذا كنّ في فترة الدورة الشهرية، لا سيّما أن النظام الداخلي في هذه الجامعات يلزم الفتيات على التغيب خلال فترة الحيض، وفق ما أفادت وسائل إعلامية ومسؤول في الجامعة.

ووقعت هذه الحادثة يوم الإثنين في معهد "ساجانند" للفتيات في مدينة بوج في ولاية غوجارات (غرب الهند)، وهي مؤسّسة تديرها طائفة سواميناريان الهندوسية، التي تدير أيضاً معابد ضخمة في أنحاء العالم أحدها في لندن.

وبدأ التحقيق مع الفتيات بعد العثور على فوطة صحّية ملقاة في حديقة أمام الجامعة، التي يمنع نظامها الداخلي الفتيات الشابات من الاختلاط أو حتى التواجد في سكن الطلاب في الحرم الجامعي خلال دورتهن الشهرية بل يلزمهن على عزل أنفسهن في أقبية تحت الأرض، وكذلك الابتعاد عن المطبخ وأمكنة العبادة، فضلاً عن الجلوس في الصفوف الخلفية خلال الحصص الدراسية.

وقالت الفتيات للصحافة المحلّية إن مسؤولين في الجامعة أوقفوا 68 طالبة في طابور أمام الحمّام، وأمروهن بخلع ملابسهن واحدة تلو الأخرى للتأكّد من أنهن لسن في فترة الدورة الشهرية.

وقالت إحدى الطالبات للصحافة الخميس خلال مظاهرة أقيمت أمام الجامعة "لا يوجد كلمات لوصف الإذلال الذي عانينا منه".

وبدأت الجامعة التحقيقات وأشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بحق الموظّفين الذين قاموا بذلك.

فيما أشار برافين بيدوريا، المسؤول في الجامعة لوكالة فرانس برس إنه: "تمّ إعلام الفتيات بقواعد الجامعة قبل قبولهن".

وتابع "لقد دعوت إلى اجتماع للجنة الإدارية لاتخاذ التدابير المناسبة بحق المسؤولين عن هذه الحادثة".

يجدر بالذكر بأن الدورة الشهرية تعتبر من المحرّمات الراسخة في الهند. وفي بعض المناطق الريفية تضطر النساء للانعزال والابتعاد عن المجتمع طوال فترة دورتها، وكذلك يحظر عليهن الدخول إلى المعابد أثناء فترة الحيض.