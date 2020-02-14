اليابان تسجل أول وفاة بفيروس كورونا وعدد الوفيات يقفز إلى 1483 وأكثر من 64 ألف مصاب

أعلنت الصين الجمعة عن إرتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، "كوفيد-19" إلى 1483 شخصا بعد تسجيل 116 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مقاطعة هوبي إضافة إلى 4823 إصابة جديدة. وارتفعت الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس إلى 63855 شخصًا في الصين و64473 على مستوى العالم.

وفي بيان سابق قالت لجنة الصحة في هوبي إنها ستضم من الآن فصاعدا إلى سجل الاصابات الرسمية حالات تم "تشخيصها عياديا". وهذا يعني أن صور الرئتين في حالات محتملة يمكن اعتبارها كافية لتشخيص الاصابة بالفيروس، بدلا من فحوص الحمض النووي.

وأشارت لجنة الصحة في هوبي إلى أن هذا التغيير يعني أنه بات بإمكان المرضي الحصول على علاج "في أسرع وقت ممكن"، كما أنه يجعل التصنيف "متوافقا" مع تصنيفات مستخدمة في مقاطعات آخرى. وتبعت بقولها إنها قامت بهذا التغيير "مع تعمّق فهمنا لمرض الإلتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ومع تراكم خبراتنا في التشخيص والعلاج".

44 اصابة جديدة على متن السفينة السياحية قبالة اليابان وأول حالة وفاة

قالت وزارة الصحة اليابانية إن امرأة في الثمانينات من عمرها مصابة بفيروس كورونا الجديد قد توفيت، لتصبح أول ضحية معروفة للفيروس خارج الصين. وأشار مسؤولو الوزارة إلى أن السيدة كانت تعيش في محافظة كاناغاوا المجاورة لطوكيو وأصيبت بالمرض في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي وشُخِّصت الإصابة بالتهاب رئوي بعد عشرة أيام.

من جهة أخرى أعلن وزير الصحة الياباني كاتسونوهو كاتو الخميس عن إصابة 44 شخصا آخرين على متن السفينة السياحية الراسية قبالة اليابان بفيروس كورونا المستجد. وقال كاتو إنه تم اكتشاف 44 حالة إصابة جديدة بعد إجراء 221 فحصا. وهذا يرفع حصيلة الاشخاص المصابين على متن سفينة "دايموند برينسس" إلى 218، بالإضافة إلى مسؤول في الحجر الصحي أصيب بالفيروس خلال عمله على السفينة.

الصين تقيل أرفع مسؤول سياسي في مقاطعة هوبي مركز انتشار فيروس كورونا المستجد

أعلنت الصين إقالة رئيس لجنة الحزب الشيوعي في مقاطعة هوبي، مركز انتشار فيروس كورونا المستجد وفق ما نقلت وكالة شينخوا الرسمية عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. وقالت الوكالة إن رئيس بلدية شانغهاي يينغ يونغ سيحل مكان جيانغ تشاو ليانغ على رأس اللجنة، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وتضاف إقالة جيانغ إلى قرار مماثل بداية الأسبوع خص اثنين من كبار المسؤولين في قطاع الصحة في مقاطعة هوبي في وسط البلاد، وسط انتقادات متنامية على خلفية تعامل المسؤولين الصينيين مع انتشار الفيروس. وازداد الضغط على المسؤولين المحليين الصينيين بعدما كشفت الأحداث عن عدم تمتعهم بالكفاءة المطلوبة، خاصة بعد وفاة طبيب صيني في هوبي كان من اوائل المحذرين من الفيروس وتعرض لاستدعاء من قبل الشرطة لإسكاته.

وتعرضت السلطات المحلية في هوبي وووهان لانتقادات نادرة من نوعها وغير خاضعة للرقابة على شبكة الانترنت لتقليلها في البداية من حجم انتشار الفيروس. كما واجهت سلطات مدينة ووهان انتقادات في كانون الثاني/يناير بسبب مضيها قدما بإقامة مهرجان سنوي تحضره 40 ألف عائلة قبل اأام من إغلاق المدينة.

إيرادات شركات الطيران تراجعت بما بين 4 و5 مليار دولار بسبب كورونا

أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" الخميس أنّ إيرادات شركات الطيران العالمية سجّلت من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ "تراجعاً محتملاً بما بين 4 إلى 5 مليارات دولار". وقالت المنظمة الأممية إنّ "حوالي 70 شركة طيران ألغت جميع الرحلات الدولية المتّجهة من وإلى البرّ الرئيسي للصين، وإنّ 50 شركة طيران أخرى قلّصت عملياتها الجوية ذات الصلة".

وأضافت أنّ هذه الإجراءات "أدّت إلى انخفاض بنسبة 80 بالمئة في سعة شركات الطيران الأجنبية للمسافرين مباشرة من وإلى الصين، وانخفاض بنسبة 40 بالمئة في سعة شركات الطيران الصينية للمسافرين".

ولفتت إيكاو إلى أنّ الرّبع الأول من العام الجاري سجّل "انخفاضاً بنسبة تتراوح بين 39 و41 بالمئة في سعة الركاب، أي أقلّ بما بين 16,4 و19,6 مليون مسافر، مقارنة بما كانت تتوقّعه شركات الطيران". ولفتت المنظمة في بيانها إلى أنّه "قبل الوباء، كانت شركات الطيران تخطّط لزيادة طاقتها بنسبة 9 بالمئة على الرحلات الدولية المتّجهة من وإلى الصين خلال الربع الأول من عام 2020 بالمقارنة مع عام 2019".

وبحسب تقديرات إيكاو فإنّ اليابان قد تخسر ما يصل إلى 1,29 مليار دولار من عائداتها السياحية بسبب كورونا، بينما يتوقع أن تبلغ خسائر السياحة التايلاندية 1,15 مليار دولار. كما توقّعت المنظّمة أن تكون تداعيات فيروس كورونا المستجدّ "أكبر من تلك التي نجمت عن وباء سارس في 2003".