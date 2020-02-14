البنتاغون يتخلي عن شراء مقاتلات "F-35" لتمويل جدار ترامب مع المكسيك

تتجه وزارة الدفاع الأمريكية إلى التخلّي عن شراء مقاتلات من طراز إف-35 وطائرات من دون طيار من أجل توفير مبلغ 3,8 مليار دولار إضافية لصالح الجدار الذي يريد الرئيس دونالد ترامب إنجازه على طول الحدود مع المكسيك. وردّاً على طلب من وزارة الأمن الداخلي، قرّر وزير الدفاع مارك إسبر "تشييد 285 كيلومتراً من الجدار قرب سان دييغو والسانترو ويوما والباسو ودلريو، وفق ما أعلن للإعلام المسؤول عن الملفّ في البنتاغون بوب ساليس.

وأضاف أنّ إسبر "سمح باستخدام ما يقرب من 3,8 مليار دولار لتلبية طلب" وزارة الأمن الداخلي.

وبحسب وثائق مرسلة سابقاً إلى الكونغرس، يوضح البنتاغون أنّ هذه الأموال سيجري تأمين ما يوازي 2,2 مليار منها من مخصّصات بموازنته لعام 2020 رصدت لشراء معدّات للقوات الجوية والبحرية. وسيتم تأمين بقية المبلغ من أموال مخصصة أصلاً لعمليات الجيش الأمريكي الخارجية في كل من أفغانستان وسوريا والعراق.

ويعني هذا الإعلان ارتفاع الأموال التي حوّلتها وزارة الدفاع للجدار الذي تعهّد ترامب بتشييده من أجل مكافحة الهجرة غير القانونية، إلى ما يقدّر ب9,9 مليارات دولار.