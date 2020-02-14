شاهد: للمرة الأولى منذ ست سنوات مدينة القامشلي ترتدي حلتها البيضاء

على غير المعتاد لم يستيقظ سكان مدينة القامشلي الواقعة شمال شرق سوريا على أصوات قصف ودمار، بل كانوا هذه المرة على موعد مع الضحك والسعادة التي حلت مع التساقط الكثيف للثلوج الذي غطى معظم شوارع المدينة والحدائق وأسطح المنازل.

وخرج السكان إلى الشوارع للاحتفال بالطقس غير الاعتيادي، إذ قام العشرات من الأطفال بصحبة أبائهم وذويهم باللعب بكرات الثلج والتقاط الصور التذكارية، فيما انشغل أخرون بصنع أشكال فنية من الثلج.

وقال فراس حسان أحد سكان المنطقة:" اليوم نحن سعداء، شكرا للثلج. إنّها المرة الأولى منذ ست سنوات. لقد نسينا برد الشتاء. نحن سعداء بفضل الثلج والأطفال سعداء للغاية و سعادتهم تجعلنا سعداء كذلك"، وقالت أم قندل:" ذهب الأطفال للعب في الثلج، لذلك خرجنا أيضا للتسلية معهم. لقد نسوا كل شيء لأنهم سعداء بالثلج."

وتعد هذه المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة تساقط كثيف للثلوج منذ حوالي ست سنوات.