شاهد: مزارعون إسبان يغلقون طريقا سريعة احتجاجا على تدني الإجور

وأطلقت النقابات الثلاث الرئيسية في إسبانيا في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي موجة من الاحتجاجات النادرة في أنحاء البلاد.

أغلق المزارعون الإسبان طريقًا سريعًة بجراراتهم في احتجاج، للمطالبة بأسعار أكثر عدلاً لإنتاجهم في جنوب إسبانيا.

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