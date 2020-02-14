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شاهد: مزارعون إسبان يغلقون طريقا سريعة احتجاجا على تدني الإجور

أغلق المزارعون الإسبان طريقًا سريعًة بجراراتهم في احتجاج، للمطالبة بأسعار أكثر عدلاً لإنتاجهم في جنوب إسبانيا.

وأطلقت النقابات الثلاث الرئيسية في إسبانيا في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي موجة من الاحتجاجات النادرة في أنحاء البلاد.

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