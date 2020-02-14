الأرجنتين: علماء يكتشفون بقايا نوع جديد من الديناصورات الصغيرة

أعلن علماء إحاثة، اكتشاف بقايا نوع جديد لديناصورات صغيرة الحجم عاشت في باتاغونيا قبل 90 مليون سنة، وذلك خلال أعمال كانوا يقومون بها في وسط الأرجنتين.

وعثر على المتحجّرات في ريو نيغرو، وسط الأرجنتين وفقاً لوكالة الاستكشاف العلمية في جامعة لا ماتانزا الوطنية.

وأطلق العلماء "ترالكاصوروس كويي" على هذا النوع من الديناصورات نسبة إلى هضبة إل كوي حيث اكتشفت البقايا. وينتمي هذا النوع إلى فصيلة أبليصور وهي عائلة ديناصورات وحشيات الأرجل عاشت في أميركا الجنوبية.

في حين أن طول الديناصور الشهير "تيرانوصوروس ركس" الذي ينتمي إلى فصيلة الديناصورات "وحشيات الأرجل" من أميركا الشمالية، يصل إلى نحو 14 متراً، إلّا أن طول "ترالكاصوروس كويي" لم يكن يتخطى 4 أمتار.

ويشرح فديريكو أنيولين، الباحث في متحف الأرجنتين للعلوم الطبيعية وعضو المجلس الوطني للبحوث العلمية والتقنية أن "حجم جسم +ترالكاصوروس+ أصغر من باقي الديناصورات من فصيلة الأبيلوصور، إذ يصل طوله إلى نحو 4 أمتار في حين أن الأنواع المكتشفة حتى الآن يتراوح حجمها بين 7 و11 متراً".

يدل ذلك ووفقاً لزميله ماوريسيو سيروني على أن "مجموعة الأبيليصور الوحشيات الأرجل لديها أنواع واسعة داخل مجتمعها البيئي، وأكثر مما كنّا نتصوّر".

يشار إلى أن علماء الحفريات اكتشفوا جمجمة وأسناناً وفقرات العمود الفقري وجزء منه لناحية الورك والذيل.

وعلى الرغم من أن هذا الديناصور الجديد هو أصغر من التيرانوصور والكارنوتوروس الذي لديه قرون، إلّا أنه يتشارك معها امتلاكه قدمين، وأربعة مخالب في كل طرف خلفي وذراعين قصيرتين نسبة إلى جسمه، وعنق قصير محاط بالعضلات، وعظام أطراف خفيفة وجوفاء.

ويرجّح الباحثون أن ترالكاصوروس كان يتغذّى من الديناصورات الصغيرة التي تقتات العشب والمعروفة باسم "إيغوانودون" واكتشفت بقاياها من جانب الفريق نفسه في مناطق مجاورة.