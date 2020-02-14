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فرنسا

شاهد: بمناسبة عيد الحب ناشطات نسويات ينددن بالعنف الممارس ضد المرأة

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بقلم:  Meriem Ouali
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شاهد: بمناسبة عيد الحب ناشطات نسويات ينددن بالعنف الممارس ضد المرأة
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نظمت مجموعة من الناشطات في الحركة النسوية "فيمن" اليوم 14 من شباط/فبراير المصادف لعيد الحب أو عيد القديس "فالنتاين" مظاهرة على جسر الفنون "بون دي زار" الشهير في باريس.

واختارت الناشطات من مجموعة "فيمن" يوم عيد الحب لرفع الوعي حول العنف الذي يودي بحياة العديد من النساء حول العالم يوميا.

وقالت سارة إحدى الناشطات "لقد جئنا اليوم لإظهار الوجه الحقيقي للحب الأبوي. حب يستخدم غالبا لتبرير العنف أو القتل. لكن المجتمع اليوم يعرف أنّها جريمة ضد المرأة. نحن نستغل هذه المناسبة الرمزية للدعوة إلى العمل للحد من هذه الجرائم."

وفي العام الماضي سجلت وكالة فرانس برس 126 حالة وفيات، بمعدل امرأة واحدة كل ثلاثة أيام.

وفي عام 2017، قتلت 50.000 امرأة في جميع أنحاء العالم من قبل الشريك أو عضو في العائلة، حسب الدراسة التي قام بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجرائم UNDOC.

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