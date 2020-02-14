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روسيا

شاهد: رسم لها قلبا بالدبابات في عيد الحب

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بقلم:  Meriem Ouali
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شاهد: رسم لها قلبا بالدبابات في عيد الحب
حقوق النشر
AFP
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قام جندي روسي بطلب الزواج من صديقته بطريقة مبتكرة وسط ترسانة من الدبابات، حيث قام زملائه الضباط بمناورة رسموا خلالها بواسطة 16 دبابة طوقا يحيط بالحبيبين على شكل قلب .

وتم تصويرهذا المشهد الرومانسي في فيديو ذات جودة عالية نشرته وزارة الدفاع الروسية اليوم 14 من شباط/فبراير المصادف لعيد الحب أو عيد القديس "فلانتين".

فعندما بدأت حبيبات الثلج تتساقط، دخلت دبابات من نوع تي72ب3 وأخذت مواقعها على أرضية تدريب "البينو" خارج موسكو.

وأفادت قناة "زفيزدا" التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية أنّ الجندي دينيس كازانتسيف قاد صديقته ألكسندرا كوبتوفا وسط الدبابات وعيناها مغمضتين،

ثم نزل كازانتسيف على ركبته ممسكا باقة من الورود الحمراء قائلا: "نحن معا منذ مدة طويلة جدا. لقد تجاوزنا عامل الوقت والمسافات. تزوجيني!"

وعندما أومأت صديقته بصمت "نعم" وضع الخاتم على أصبعها، وقالت كوبتوفا: "أنا لا أفهم ما يجري" "لم أكن أتوقع هذا أبدا"

وتستخدم مثل هذه الدبابات في موكب النصر السنوي في الساحة االحمراء. وعلق مراسل قناة زفيزدا الروسية بالقول:"لم ير أحد فكرة كهذه لطلب الزواج، أبدا"

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