يُجمع خبراء عقارات في الولايات المتحدة أن النساء العازبات يبلين أفضل عندما يتعلق الأمر بملكية العقارات والبيوت مقارنة بنظرائهن الرجال.

بالعموم يتفق العديد من السماسرة أن النساء اليوم بتن أقوى وأكثر وجوداً في سوق العمل، ويركزن على المهنة والإدخار عوض الاعتماد على الزواج أو الاعتماد على من يؤمن لهن مصدر دخل يناسب الحياة التي يطمحن إليها.

يقول كيوشا بيرنز نائب رئيس العلاقات العامة في Chase Home Lending: "وفقاً للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، شكلت النساء العازبات ما يقرب من 20 % من مشتري المنازل عام 2019 ، وهذا الرقم مستمر في النمو. على مدى العقود القليلة الماضية، لاحظنا أن النساء يتفوقن في وظائفهن ويتزوجن وينجبن الأطفال في وقت لاحق، وهن اليوم مصممات ومندفعات لتحقيق أهدافهن - وهي الصفات التي يمكن أن تولد النجاح عندما يتعلق الأمر بشراء منزل. "

وكشف تقرير جديد صادر عن LendingTree، والذي استخلص بيانات من مكتب الإحصاء، أن النساء العازبات يمتلكن نحو 1.5 مليون منزل أكثر مما يمتلك الرجال العزاب في أكبر 50 منطقة مأهولة أمريكية.

المدن التي تحظى فيها المالكات العازبات بأعلى نسب من العقارات هي تامبا، فلوريدا (حيث تملك النساء العازبات 16.4% من البيوت، في حين يمتلك الرجال العازبون 11.5%)، وفي نيو أورليانز (16.1% مقابل 10.9%) وبافالو ، نيويورك (16.1% مقابل 10.2% ).

وتدل البيانات على أنه في جميع المناطق الحضرية الكبرى الخمس التي شملها الاستطلاع ، تملك النساء العازبات منازل أكثر من الرجال العزاب، مما يحدث نوعًا من الفجوة العكسية بين الجنسين، التي قد تعادل من فجوة الأجور بين الجنسين.

أسباب تفوق النساء العازبات كمالكات عقار

حضور قوي في سوق العمل

يرى تندايي كابفيدزي ، كبير الاقتصاديين في LendingTree، في أن هذه الزيادة مرتبطة جزئيًا كذلك بالارتفاع المطرد للمرأة في قوة العمل: "في الوقت الحالي، يبلغ معدل مشاركة النساء في القوة العاملة حوالي 58%".

وفقًا لآخر تقرير وظيفي من مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية ، فإن النساء يتفوقن على الرجال من حيث العدد ضمن مجموع القوى العاملة، حيث شكلن 50.04٪ من الوظائف اعتبارًا من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

بحسب تقرير أجري لصالح أمريكان إكسبريس فإن عدد الشركات المملوكة للنساء ارتفع بنسبة 21 % من عام 2014 إلى عام 2019.

اعفاءات ضريبية

أضف إلى ذلك أن امتلاك منزل يمكن أن يمثل لصاحبات الأعمال ميزة إضافية، فإدارة العمل أو الشركة من مكتب منزلي تخفف من العبء الضريبي، بما فيها ضريبة المكتب نفسه والرهن العقاري وضرائب الولاية والضرائب المحلية والعقارية.

حب الاستقرار

إضافة إلى ما سبق يلعب حب الاستقرار وكره المخاطرة دوراً كبيراً بدفع النساء العازبات لمحاولة تأمين مسكن مناسب، وعدم الوقوع بفخ التزام لا يمكن الوفاء به على المدى الطويل.

الطلاق

يلعب الطلاق دوراً بحصول العديد من النساء على عقارات، أو بالأحرى الاحتفاظ بالبيوت التي سكنوها مع أزواجهن.

تاريخياً كان هذا ما يحصل، وما زال حتى اللحظة، عند حصول الطلاق غالباً ما يغادر الرجل المنزل، وهذا قد يؤثر على الإحصاءات حسب ما تقول المستشارة المالية نيكول ميديندروف.