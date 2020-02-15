شاهد: اشتباكات بين محتجين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

اشتبك محتجون فلسطينيون مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وتأتي هذه الاشتباكات في خضم التوترات المستمرة عقب إعلان خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط. وقام العشرات من الشباب الفلسطيني بإزالة جدار عازل شكّل عائقا أمام وصول المركبات إلى قرية دير نظام، وهو الجدار الذي أقامته القوات الإسرائيلية.

وشوهد المتظاهرون وهم يرشقون القوات الإسرائيلية بالحجارة حيث ردت عليهم بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع.

وتتصور خطة ترامب قيام دولة فلسطينية مفككة تقوم بتسليم أجزاء رئيسية من الضفة الغربية إلى إسرائيل، بينما يرى الفلسطينيون في الضفة الغربية معقل دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لذا فهم يرفضون خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط.