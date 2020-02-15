الغرافين إحدى مواد المستقبل وأقوى 200 مرة من الفولاذ

يصنف البعض مادة الغرافين ضمن قائمة مواد المستقبل بسبب قوتها واستخداماتها المتعددة. وقد أصدر الباحثون في أوروبا مؤخرا دليلا حول كيفية إنتاجها. وتمّ نشر الدليل من قبل اتحاد الغرافين الرائد، وهو اتحاد يضم جامعات وشركات، تأسس في العام 2013، وهو واحد من ثلاثة مشاريع علمية كبيرة يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويلها بميزانية تزيد عن مليار يورو حتى عام 2023. ويأمل اتحاد الغرافين أن يعزز الدليل استيعاب المواد التي تملك القدرة على إحداث ثورة في مجال مختلف الصناعات.

والغرافين عبارة عن طبقة من ذرات الكربون التي يتم الحصول عليها من الغرافيت، والتي يمكن أن نجدها، على سبيل المثال، في أطراف أقلام الرصاص. وهو أقوى 200 مرة من الفولاذ وأكثر قساوة من الألماس، كما يتحمل الحرارة والكهرباء أكثر من أي مادة أخرى، بما في ذلك الذهب أو النحاس، وهو أصغر بمليون مرة من خصلة الشعر.

وشارك حوالي سبعين باحثا في إعداد الدليل المجاني الذي يتألف من 500 صفحة. وقد أكد مار غارسيا هيرنانديز، أحد المشاركين في الإعداد ليورونيوز أن الدليل كتاب كبير يشمل وصفا للعديد من أهم الطرق لإنتاج الغرافين ومواد أخرى ثنائية الأبعاد. وقد أظهر الباحثون المشاركون أنّ ما لا يقل عن 1800 مادة مختلفة تخرج من طبقات الأرض المختلفة ولكن حتى الآن، لم يتم التحقيق إلا في عدد قليل منها.

وعن تطبيقات المواد الأولية قالت أندريا فيراري، مسؤولة العلوم والتكنولوجيا في اتحاد الغرافين ليورونيوز: "بالنسبة لأي تطبيق للغرافين أو لمادة أخرى ذات صلة، عليك أولا أن تكون قادرا على القيام بذلك. لهذا السبب، كتاب أو ورقة تعطيك تفاصيل دقيقة حول كيفية صنع هذه المواد وكيفية توصيفها وكيفية نقلها من شكلها الأصلي إلى شكلها النهائي وكيف ستكون مفيدة للغاية".

وتعني مرونة المادة القدرة على تطويعها واستخدامها في مجموعة متنوعة من الصناعات مثل صناعة الطيران أو استكشاف الفضاء أو الطب أو الطاقة أو الإلكترونيات. وفي ديسمبر-كانون الأول الماضي، اشترك اتحاد الغرافين مع بعض أكبر الشركات في أوروبا بما في ذلك "إيرباص" و"فيات-كرايزلر للسيارات" ولوفتهانزا للتقنيات" وسيامنس" وأيه بي بي" وغيرها من الشركات الأخرى لوضع نماذج أولية من الغرافين في التطبيقات التجارية.

وسيقوم أحد المشاريع بتطوير مستشعرات رؤية حديثة، والتي يمكن أن تكون حاسمة لضمان التشغيل الآمن للسيارات ذاتية القيادة، بينما سيستخدم مشروع آخر مصفاة مصنوعة من الغرافين لإزالة الملوثات كالمبيدات الحشرية ومسببات الأمراض الخطيرة التي توجد على مستوى مياه الشرب.