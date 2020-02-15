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الإمارات العربية المتحدة

شاهد: وصول إيفانكا ترامب إلى الإمارات للمشاركة في منتدى المرأة العالمي

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بقلم:  Adel Dellal مع أ ب
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إيفانكا ترامب خلال زيارتها مسجد الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. شباط/2020
إيفانكا ترامب خلال زيارتها مسجد الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. شباط/2020   -  
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وصلت إيفانكا ترامب، كبيرة مستشاري البيت الأبيض وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في منتدى المرأة العالمي التي تشرف على تنظيمه مؤسسة دبي للمرأة. والتقت إيفانكا ترامب بسيدات أعمال في متحف اللوفر أبو ظبي قبل القيام بجولة في المتحف، كما قامت بزيارة لمسجد الشيخ زايد الكبير.

وناقشت إيفانكا ترامب مسألة التمكين الاقتصادي للمرأة في الإمارات العربية المتحدة مع عدد من سيدات الأعمال ووزيرات إماراتيات على غرار ريم الهاشمي وزيرة الدولة للتعاون الدولي ونورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة وسارة الأميري وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة.

ويسعى منتدى المرأة العالمي إلى التركيز على تفعيل دور المرأة القيادي في مجال الأعمال وتطوير مهاراتها في هذا المجال. ومن المقرر أن تفتتح إيفانكا ترامب المنتدى بكلمة في هذا المجال. وتستمر فعاليات منتدى المرأة العالمي يومين متتاليين.

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