السلطات الفرنسية توقف الفنان الروسي الذي نشر الفيديو الجنسي لمرشح ماكرون

أوقفت السلطات الفرنسية السبت، الفنان الروسي المثير للجدل بيوتر بافلينسكي الذي يقول إنه سرّب مقاطع فيديو جنسية لسياسي فرنسي بارز، وذلك على خلفية عمل عنيف لا علاقة له بقضية السياسي، وفق مكتب الادعاء العام في باريس.

وتم استجواب اللاجئ السياسي الروسي، بشأن حادث "عنف مسلح" يشتبه أنه وقع في 31 كانون الأول/ديسمبر.

وشدد المدعي العام على أن هذه القضية لا علاقة لها بمقاطع الفيديو الجنسية المتعلقة بمرشح الرئيس ماكرون لرئاسة بلدية باريس، بنجامان غريفو.

فر الفنان البالغ 35 عاما، من روسيا إلى باريس، التي اعادت تسليط الأضواء عليه بعد نشره الفيديو الجنسي المنسوب إلى غريفو وهو ما أجبر الأخير على الانسحاب من الانتخابات البلدية.

وقام غريفو، البالغ 42 عاما برفع دعوى ضد بافلينسكي بسبب الفيديو، وتم فتح تحقيق في القضية وفق المدعي العام السبت.

هذا وقد صرح بافلينسكي الناشط والفنان الاستعراضي لفرانس برس الجمعة انه أراد "التنديد بنفاق" غريفو "الذي يستند بشكل مستمرّ إلى القيم العائلية" لكنه "يفعل عكس ذلك".

وهدد بافلينسكي بنشر المزيد على "منصة سياسية إباحية" أنشئت حديثا.

ولهذا الفنان سجل طويل في إثارة الجدل والغضب. فقد تصدّر عناوين الصحف الدولية عام 2013 بعدما دق خصيتيه بمسامير في الساحة الحمراء في موسكو، وبعدها بعامين أضرم النيران بأبواب مقر جهاز الاستخبارات الروسي "اف اس بي".

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2017، أضرم النيران أيضا بمكاتب المصرف المركزي الفرنسي في ساحة الباستيل، موقع الهجوم على السجن الشهير في بداية الثورة الفرنسية عام 1789.

وقال بافلينسكي إن وجود المصرف على أرض ثورية مقدسة "مخز تاريخيا".

وحكم عليه لاحقا بالسجن مدة ثلاث سنوات، اثنتين منهما مع وقف التنفيذ، بتهمة تدمير ممتلكات.

كما أثارت مواقفه المتشددة واحتجاجاته المثيرة للدهشة ردود أفعال متضاربة في صفوف المعارضة الروسية، البعض دافع عنها باعتبارها فنا والبعض الآخر اعتبرها مجرد تصرفات "خرقاء".

ويتعلق الحادث العنيف في 31 كانون الأول/ديسمبر الذي أوقف بافلينسكي بسببه، بعراك في شقة باريسية ليلة رأس السنة تم استخدام سكين خلاله وأسفر عن وقوع جريحين، وفق موقع ميديابارت الفرنسي.