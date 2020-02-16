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الإمارات العربية المتحدة

شاهد: إيفانكا ترامب تشيد بإنجازات خمس دول عربية خلال المنتدى العالمي للمرأة

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بقلم:  يورونيوز مع أ ب
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إيفانكا ترامب وديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، ولمياء عبد العزيز خان، المديرة التنفيذية للمنتدى العالمي للمرأة، خلال المنتدى العالمي للمرأة في دبي، الإمارات العربية المتحدة.
إيفانكا ترامب وديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، ولمياء عبد العزيز خان، المديرة التنفيذية للمنتدى العالمي للمرأة، خلال المنتدى العالمي للمرأة في دبي، الإمارات العربية المتحدة.   -  
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أشادت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد بالتقدم المحرز في مجال حقوق المرأة في بعض الدول العربية وشمال إفريقيا خلال خطابها الرسمي في المنتدى العالمي للمرأة الذي استمر يومين في دبي.

وأثنت ترامب بدور الإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن والمملكة العربية السعودية والمغرب وغيرها خلال خطابها قائلة:

"أود أن أهنئ خمس دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قيامها بإصلاحات مهمة على مدار العامين الماضيين. لقد غيرت المملكة العربية السعودية قوانين لاحترام حرية المرأة في الحركة والائتمان المالي، والخدمات المالية. لقد قدمت البحرين تشريعات تمنع التمييز في مكان العمل. ألغى الأردن القيود القانونية المفروضة على قدرة المرأة في العمل ليلا. ووسع المغرب حقوق المرأة في الواقع. كما أدخلت تونس قوانين مهمة لمكافحة العنف الأسري الذي تواجهه المرأة."

وقد وصلت ترامب إلى أبو ظبي يوم السبت، حيث التقت مع سيدات أعمال وشخصيات بارزة في متحف اللوفر في المدينة قبل قيامها بجولة في المتحف.

أ بKamran Jebreili

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت ترامب أن السناتور ليندسي غراهام وجان شاهين قد قدما الكثير من أجل كتابة مبادرتها للتنمية والازدهار العالميين للمرأة في مشروع سن تشريعات في قانون الولايات المتحدة. ومن شأن التشريع المقترح، أن يجعل التمكين الاقتصادي للمرأة أولوية لسياسة الولايات المتحدة الخارجية وستستمر هذه المبادرة خارج إدارة ترامب.

وقالت إيفانكا ترامب إن التشريع "هدف طال انتظاره".

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