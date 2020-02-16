شاهد: 10 آلاف راهب يشاركون في صلوات تأبين ضحايا المركز التجاري في تايلاند

شارك 10 آلاف من الرهبان في الصلوات التي اقيمت لتأبين الضحايا الذين قتلوا على يد جندي في مركز تجاري بناخون راتشاسيما في تايلاند الأسبوع الماضي إلى جانب عائلاتهم حيث أقيمت صلوات بوذية بالمناسبة. وقد وصل أهالي الضحايا إلى المكان المخصص للصلاة وهم يحملون صورا لأقاربهم.

وقتلت الشرطة منفذ هجوم المركز التجاري، وهو ضابط صف يبلغ من العمر 32 عاما، ويدعى جاكرابانث توما، وذلك بعد دخوله في حالة توتر. وأسفر الحادث الذي وقع في الثامن فبراير-شباط عن مقتل 29 شخصا وإصابة العشرات.