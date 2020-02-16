فيروس كورونا: عدد الوفيات يتجاوز 1665 وعدد المصابين يزحف نحو 70 ألفاً

أعلنت السلطات الصينية السبت أنّ فيروس كورونا المستجدّ، أودى حتى اليوم بحياة 1665 شخصاً على الأقلّ في الصين القاريّة بعد إعلان مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 142 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وفي سياق تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، قالت السلطات الصحية في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر كانون الأول/ديسمبر، إنّ الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 142 شخصاً وأصيب به 2009 شخصاً إضافياً. وبذلك يتخطّى عدد إجمالي المصابين بالفيروس في الصين 68 ألف شخص.

وخارج الصين القارية سجّلت حتى اليوم 3 حالات وفاة بالفيروس، إحداهما في هونغ كونغ والأخرى في الفيليبين والثالثة في فرنسا. وأعلنت فرنسا السبت تسجيل حالة أول وفاة بفيروس كورونا المستجد خارج آسيا، ما يعزز المخاوف من هذا الوباء العالمي.

وقال البنك المركزي الصيني السبت انه في إطار بذل الجهود للحد من انتشار الفيروس، وبدأ العمل بتعقيم العملة الورقية المتداولة وتخزينها لمدة 14 يوما قبل اعادة طرحها للاستخدام مجددا.

وهذا الأسبوع غيّرت مقاطعة هوبي النظام المعتمد لرصد الوباء، إذ باتت تحتسب الحالات "المشخّصة سريرياً"، أي أنّ صورة شعاعية للرئتين باتت كافية لتشخيص الإصابة، في حين كانت تنتظر قبل ذلك إجراء فحص الحمض النووي للفيروس لتأكيد الإصابة به.

ويعتقد أنّ الفيروس ظهر أولاً في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.