فيديو: العاصفة دينيس تضرب بريطانيا وتضع منطقة جنوب ويلز في حالة تأهب قصوى

تضرب العاصفة دينيس والتي ترافقها أمطار غزيرة ورياح عاتية المملكة المتحدة، متسببةً بتعليق مئات الرحلات الجوية في حين قامت تعبئة الجيش بوضع جنوب مقاطعة ويلز في حالة إنذار قصوى تشمل تحذيرا من "خطر الموت".

وأطلق صباح الأحد نحو 200 إنذار بفيضانات في منطقة تمتد من جنوب اسكتلندا إلى كورنوال في جنوب غرب إنكلترا. كما بلغت سرعة الرياح في أبيردارون في جنوب ويلز 145 كلم بالساعة.

وعلقت مئات الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة، كما أعلنت شركات "بريتيش ايرويز" و"ايزي جيت"، كما ألغيت رحلات القطارات في جنوب ولاية ويلز بسبب تجمّع المياه على سكك الحديد أيضاً.

ووضع مكتب الأرصاد الجوية البريطاني صباح الأحد، منطقة جنوب ويلز في حالة تأهب قصوى بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة دينيس. وهذا أول إنذار يصدر في المقاطعة بسبب غزارة الأمطار منذ كانون الأول/ديسمبر 2015.

وحالة التأهب القصوى أو "الدرجة الحمراء" تعني التحذير من "ظروف جوية خطيرة" قد تشكّل "خطر الموت" مع مخاوف من اضطرابات في إمدادات الطاقة ووقوع أضرار في منشآت البنى التحتية.

وقال جيريمي بار، مسؤول إدارة مخاطر الطوارئ في الجهاز المكلف إدارة الموارد الطبيعية في ولاية ويلز "نحضّ الناس على الحذر واتخاذ الترتيبات اللازمة للحفاظ على سلامتهم".

وبين الساعة السابعة من صباح السبت والثامنة من صباح الأحد، تساقط 132,8 ملم من الأمطار في سد "كراي ريزرفوار" في جنوب ويلز، ما يفوق معدّل أمطار شهر واحد على هذه المنطقة الذي بلغ 110,8 ملم في شباط/فبراير، بحسب ما وضحه مكتب الأرصاد الجوية على موقعه الإلكتروني.

كما نشرت وزارة الدفاع الجيش في غرب يوركشير في شمال إنكلترا المنطقة التي تضررت بقوة الأسبوع الماضي من فيضانات تسببت بها العاصفة كيارا يوم السبت.

وقد انتشلت جثتان صباح السبت من سواحل جنوب بريطانيا، ومن غير المعروف ما إذا كانت وفاة الشخصين مرتبطة بالعاصفة أو لا.