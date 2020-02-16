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اليمن

فيديو: صاروخ للحوثيين يسقط طائرة مقاتلة سعودية من نوع تورنيدو في اليمن

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بقلم:  يورونيوز
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صورة أرشيف لطائرة حربية من نوع تورنيدو تابعة لسلاح الجو السعودي تحلق فوق بحر الخليج خلال تدريب على بعد 450 كم شرق العاصمة الرياض. 29/11/2007
صورة أرشيف لطائرة حربية من نوع تورنيدو تابعة لسلاح الجو السعودي تحلق فوق بحر الخليج خلال تدريب على بعد 450 كم شرق العاصمة الرياض. 29/11/2007   -  
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أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن السبت عن سقوط طائرة مقاتلة تابعة له في محافظة الجوف في اليمن، بينما قال المتمردون الحوثيون أنهم قاموا بإسقاط الطائرة.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "عند الساعة 23,45 من مساء يوم الجمعة سقطت طائرة مقاتلة من نوع تورنيدو تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية اثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني".

ولم يوضح التحالف سبب سقوط الطائرة أو مصير طاقمها.

وكان المتمردون الحوثيون اعلنوا ليل الجمعة السبت عن "إسقاط طائرة تورنيدو بصاروخ أرض جو متطور"، بحسب ما نقلت قناة المسيرة المتحدثة باسمهم.

وقال المتحدّث باسم قوّات المتمردين يحيى سريع في تصريحات نقلتها المسيرة إن "سماء اليمن ليست للنزهة وعلى العدو أن يحسب ألف حساب لذلك".

والسبت، أعلن سريع إنه سيتم "توزيع مشاهد إطلاق صاروخ أرض جو ولحظة إصابة واسقاط الطائرة السعودية التورنيدو".

ومن النادر سقوط طائرة تابعة للتحالف في اليمن.

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