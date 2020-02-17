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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: جيف بيزوس يشتري منزلاً من الأجمل بالعالم والأغلى بتاريخ لوس أنجلوس

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
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شاهد: جيف بيزوس يشتري منزلاً من الأجمل بالعالم والأغلى بتاريخ لوس أنجلوس
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اشترى الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "أمازون" العالمية جيف بيزوس ملكية عقارية فخمة في لوس أنجلس مقابل 165 مليون دولار مسجلا رقما قياسيا جديدا في هذه المدينة الكاليفورنية الكبيرة، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

ولفتت الصحيفة إلى أن بيزوس اشترى هذه الملكية العقارية من صاحب الإمبراطورية الإعلامية الأمريكي ديفيد غيفين محطما السعر القياسي لعقار في منطقة لوس أنجلس.

وقد سجل السعر القياسي السابق العام الماضي عندما اشترى رجل الأعمال الأسترالي-البريطاني لاكلان موردوك بسعر 150 مليون دولار ملكية عقارية في بيل إير تستخدم في تصوير مسلسل "ذي بيفرلي هيلبيليز".

الملكية العقارية الجديدة لجيف بيزوس صممته "وارنر إيستايت" ويقع في بيفرلي هيلز في منطقة لوس أنجلس وتضم منازل ضيوف وملعبا لكرة المضرب وملعب غولف.

وقد تم بناؤه في ثلاثينات القرن الماضي من قبل جاك وارنر أحد مؤسسي شركة الانتاج "وارنر براذيرز" (الرئيس السابق لشركة وارنر براذر).

ويعتبر جيف بيزوس أغنى أغنياء العالم مع ثروة تقدر بأكثر من 110 مليارات دولار.

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