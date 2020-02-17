السجن سنة لأميركي بعد محاولته إغراق جرو صديقته السابقة

حُكم على أمريكي بالسجن لمدّة سنة، بعد محاولته إغراق جرو صديقته السابقة في ولاية نيويورك.

وقد رحّب المدّعي العام والمسؤول عن الملف بالعقاب، واصفا ما أقدم عليه الرجل بأنه "غير مقبول". وقال كريستوفر غرامتشيوني، المدّعي العام في منطقة مونماوث جنوب نيويورك، في بيان إن المتهم آرون دايفيس البالغ36 عاماً، أدين بتهمة معاملة حيوان بقسوة ووحشية بعد محاكمة دامت ثلاثة أيام في كانون الأول/ديسمبر.

وتعود الحادثة إلى تموز/يوليو 2018، عندما أنقذ أحد المارة جروا يبلغ 8 أشهر، محبوساً في قفص ومتروكا مع ارتفاع المد في خليج ساندي هوك في نيوجيرزي.

وأطلق يومها على الجرو اسم "ريفر" وفتحت الشرطة تحقيقاً بالموضوع.

وفي ذلك اليوم، كانت عناصر الشرطة والمجهزة بكاميرات، قد تدخلوا صباحا في شجار بين زوجين وصوروا كلبا شبيها ب"ريفر" مما سمح بالوصول إلى الشخص الذي حاول إغراق الجرو، بحسب ما جاء في بيان الشرطة.

وقال غرامتشيوني إن "إساءة معاملة الحيوانات التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها هو أمر غير مقبول، وأكثر من ذلك هو فعل حقير لا سيّما عندما يستخدم الحيوان كوسيلة للانتقام من مالكه".

وتعدّ حماية الحيوانات التي تستحوذ على اهتمام أساسي في حياة الكثير من الأمريكيين، واحدة من القضايا القليلة التي تحظى بالإجماع في المشهد السياسي.

وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قانونا عرضه أعضاء من كلا الحزبين، يقضي بمعاقبة من يبث مقاطع مصورة تظهر التعامل بوحشية مع الحيوانات، بالسجن لفترة قد تصل إلى سبع سنوات.