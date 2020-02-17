إيكر كاسياس يعلن ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم

أعلن إيكر كاسياس، القائد السابق للمنتخب الإسباني وحارس مرمى فريق بورتو البرتغالي حاليا، أنه سيترشح لمنصب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الانتخابات المتوقع إقامتها هذا العام.

ولم يتم بعد تحديد موعد الانتخابات، لكن الحارس السابق لريال مدريد والمتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2010 وكأس أوروبا عامي 2008 و2012، قال إنه أبلغ ناديه الحالي برغبته، حيث يبدو أن قرار اعتزاله النهائي بات وشيكا.

وتوقف كاسياس البالغ من العمر 38 عاما عن خوض المباريات منذ تعرضه لأزمة قلبية خلال حصة تدريبية مع بورتو في الأول من أيار/مايو الماضي.

وكتب كاسياس عبر حسابه على "تويتر"، "نعم، سأخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم عندما تتم الدعوة لذلك"، مضيفا "سنضع معا اتحادنا على قمة أفضل كرة قدم في العالم، إنها إسبانيا".

وأكد انه نقل هذه الرغبة الى إدارة بورتو، معربا عن امتنانه العميق حيالها.

وتم ربط اسم كاسياس لأشهر خلت برئاسة الاتحاد الإسباني، وهو المنصب الذي يشغله حاليا لويس روبياليس. وكان الأخير في صراع دائم مع خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري "ليغا" حول قضايا عدة، بما في ذلك إقامة مباريات مساء الاثنين والجمعة، ومباريات خارج البلاد، وتأجيل "كلاسيكو" برشلونة وريال مدريد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وشدد كاسياس على "إننا نعمل بأقصى درجات الاحترام والتصميم في ترشيحنا ينتظرنا أكثر من 23000 ألف ناخب في انتخابات نزيهة وشفافة. أعضاء الجمعية البالغ عددهم 139 عضواً سيقررون".

ويعتبر كاسياس أحد أعظم حراس المرمى في جيله، وخاض 167 مباراة مع منتخب إسبانيا، وساهم في قيادته للفوز بمونديال جنوب إفريقيا 2010، وكأس أوروبا 2008 في سويسرا والنمسا، و2012 في بولندا وأوكرانيا.

وعلى صعيد الأندية فاز مع فريقه السابق ريال مدريد بخمسة ألقاب من الدوري المحلي ورفع كأس مسابقة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، بالإضافة إلى بطولة الدوري البرتغالي مرة واحدة مع بورتو.

وحافظ كاسياس على وجوده في التشكيلة المثالية للاتحاد الدولي (أفضل 11 لاعبا بحسب فيفبرو) خمس سنوات متتالية بين 2008 و2012.

وبحسب القواعد المرعية الإجراء، يجب إقامة الانتخابات في النصف الثاني من هذا العام بعد أولمبياد طوكيو (24 تموز/يونيو حتى التاسع من آب/أغسطس) ولكن روبياليس طالب بتقديم موعدها إلى ما قبل كأس أوروبا في كرة القدم التي تقام بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو.