أول طائرة إسرائيلية تحلق فوق السودان

صرح بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي أن طائرة إسرائيلية حلقت للمرة الأولى فوق السودان، مرحبا بنموذج تحسن العلاقات مع دول معادية تاريخيا للدولة العبرية.

واشترطت الدول العربية سابقا تسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية إلا العلاقات الدبلوماسية التي أبرمتهما مصر والأردن عبر اتفاق للسلام.

لكن نتنياهو يؤكد باستمرار أن الواقع الإقليمي الجديد بدءا بتوسع النفوذ الإيراني، أدى إلى تطابق في المصالح مع الدول العربية وعلى رأسها البلدان الخليجية.

وخلال لقاء تاريخي لم يعلن عنه، في شباط/فبراير في أوغندا، بحث نتنياهو مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول، عبد الفتاح البرهان في "تطبيع" في العلاقات مع السودان.

وقال نتنياهو في اجتماع مع يهود أميركيين في القدس مساء الأحد إن "أول طائرة اسرائيلية مرت أمس فوق السودان. إنه تغيير كبير"، بدون أن يذكر أي تفاصيل عن هذه الرحلة.

ولكن نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسؤول في الحكومة، طلب عدم كشف هويته قوله إنها كانت "طائرة خاصة" وليست رحلة تابعة لشركة العال الإسرائيلية للطيران.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن المؤشرات الواضحة عن انفراج في العلاقات مع السودان ودول مسلمة أخرى في المنطقة ليست سوى "الجزء البارز من جبل الجليد" الدبلوماسي. وقال "ما ترونه ليس سوى حوالي عشرة بالمئة. ستأتي تغييرات كبيرة".

فيما أكد البرهان وبعد لقائه مع نتنياهو، أنه لم يعد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بتطبيع العلاقات" بين بلديهما.

ويحاول السودان إقناع واشنطن بشطبها من لائحة الدول المتهمة بدعم الإرهاب، على أمل جذب المستثمرين والخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يواجهها.