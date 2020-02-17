شاهد: صلوات في حائط المبكي لمنع انتشار فيروس كورونا

أقام المؤمنون اليهود جلسة صلاة بحائط المبكي، الذي يعتبر أحد الأماكن المقدسة بالقدس، على أمل أن تتدخل القدرة الإلهية في منع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين. وشارك العشرات في الصلاة التي نظمها الاتحاد الأرثوذكسي الإسرائيلي.

وقال آفي بيرمان، المدير التنفيذي للاتحاد الأرثوذكسي الإسرائيلي: "نحن نصلي من أجل الشعب في الصين، ونصلي من أجل جميع الناس في كل أنحاء العالم من أجل الحفاظ على سلامتهم ومن أجل الحفاظ عليهم ومن أجل تمكين الأطباء من العثور على علاج سريع للغاية لهذا الفيروس المخيف".

وكثفت وزارة الصحة الإسرائيلية جهودها لمنع وصول المرض إلى البلاد حيث مددت طلب الحجر الصحي لمدة أسبوعين للأشخاص القادمين من الصين وهونغ كونغ وتايلاند وسنغافورة. وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن ثلاثة إسرائيليين على متن السفينة السياحية التي رست في يوكوهاما باليابان ثبتت إصابتهم بالفيروس الجديد.