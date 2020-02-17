شاهد: هبوط جانبي خطير بطائرة عملاقة بمطار هيثرو في تحد لعاصفة دينيس

إضطر السبت طياروا طائرة إيرباص إيه A380، أكبر طائرة ركاب في العالم تابعة لطيران الإتحاد في أبوظبي على الهبوط بطريقة صعبة للغاية في مطار هيثرو في لندن بسبب الرياح القوية التي سببتها عاصفة دينيس. الطيارون لجأوا إلى تقنية السرطان أو السلطعون الصعبة للهبوط على مدرج المطار.

وأظهر شريط فيديو محاولة هبوط الطائرة وسط الرياح التي دفعت بالجسم الضخم في العديد من المرات وجعلته في وضعية جانبية على أمتار فقط من المدرج. وقامت الرياح المعاكسة بدفع الطائرة في اتجاهات مختلفة قبل أن تتم عملية الهبوط بسلام.

وتقنية السرطان أو السلطعون مستمدة من الطريقة الجانبية التي تتحرك بها السرطانات على الشواطئ. وبطريقة مماثلة، اقتربت طائرة الاتحاد من المدرج بزاوية للتعامل مع الرياح المتقاطعة القوية.