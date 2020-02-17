مقتل 10 بينهم رجال شرطة وإصابة 16 في هجوم انتحاري في باكستان

أسفر هجوم انتحاري قوي في مقاطعة بلوخستان الباكستانية عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 16 آخرين الإثنين بعد استهداف مسيرة دينية في العاصمة الإقليمية، حسبما أوردته الشرطة المحلية.

وقالت الشرطة أنّ الإنفجار وقع بالقرب من نادي كويتا الصحفي، حيث تجمع العشرات من أنصار جماعة سنية متشددة.

وأضافت أن ضباط الشرطة كانوا من بين ضحايا الهجوم الإنتحاري.

وقال رزق شيما نائب المفتش العام "وفقا لتقرير الشرطة، جاء فتى صغير، طلب منه رجال الشرطة التوقف، لم يتوقف وفرّ لكن الشرطة أمسكت به وعندما سقط على الطريق، فجر نفسه. قتل الشرطيان اللّذان أمسكا الإنتحاري، أحدهما كان سائق نائب مراقب الشرطة وآخر مجند، لذلك قضى ثلاثة أشخاص من قواتنا الأمنية."

وقال محمد فهيم شاهد عيان "فجأة سمعت دويّاً قويّاً، ركضت بالخارج، ورأيت الكثير من الجرحى يبكون و يطلبون المساعدة، ورأيت العديد من الجثث"

وقال محمد وسيم أحد الجرحى "أغلقت الشرطة الطريق الرئيسي، وكانت سيارات القوات هناك. وقع الإنفجار في وسط مركبات القوات. بعد الإنفجار هربنا، بعد ذلك لا أعرف ماذا حدث."

وأكد مسؤولون في المستشفى إنّ بعض الجرحى هم في حالة حرجة.