شاهد: الرجل الطائر فينس ريفيت يحلق على ارتفاع ألف و800 متر في سماء دبي

حلق الرجل الطائر فينس ريفيت يوم الجمعة في سماء دبي على ارتفاع ألف و800 مترا في إنجاز يعد الأول من نوعه لشركتي "إكسبو 2020 دي" و "جيتمان دبي" ضمن جهودهما المستمرة لتطوير وتمكين الإنسان من التحليق في الجو ذاتيا ودون مساعدة.

وانطلق الطيار الفرنسي فينيس ريفيت، بطل العالم في "سكاي دايفينغ" دبي من مدرج "سكاي دايف" مستعينا بأجهزة نفاثة مباشرة من وضع ثابت علما بأن التجارب العالمية السابقة كانت تتم من منصات مرتفعة.

وأشاد ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد عبر صفحته الرسمية على موقع انستغرام بالفريق الذي عمل لتحقيق هذا الإنجاز ومن يقف وراء هذه الخطوة المهمة، وقال "إنه معلم رئيسي في السعي لتحقيق رحلة بشرية مستقلة بنسبة 100%. أحسنتم يا شباب".