شاهد: نجم بورتو يغادر أرض الملعب بسبب العنصرية

دفعت هتافات عنصرية مهاجم فريق بورتو موسى ميريغا، للخروج من أرضية ملعب أثناء مبارة جمعت بين فريقه وفريق فيتوريا غيوماريش في مسابقة الدوري البرتغالي.

وترك المهاجم الفرنسي أرضية الملعب منتصف الشوط الثاني بعد أن سجل هدف الفوز لفريق بورتو وعقب هتافات عنصرية أطلقتها جماهير فريق فيتوريا غيوماريش.

وحاول زملاء موسى ميريغا منعه من الخروج وإقناعه بالبقاء دون جدوى. وقرر مدرب الفريق سيرجيو كونسيساو استبداله في نهاية المطاف

ويحتل بورتو المركز الثاني في الدور البرتغالي بفارق نقطة واحدة عن بنفيكا وذلك في الجولة الحادية والعشرين من الدوري.

وفي أول تعليق له على الحادثة، وصف ميريغا الجماهير التي وجهت له هتافات عنصرية بالحمقاء، كما انتقد حكم المبارة على منحه بطاقة صفراء بسبب ترك المبارة قائلا "أتمنى ألا أقابلك مرة أخرى في الملعب، أنت وصمة عار."

يذكر أن موسى ميريغا كان قد شارك مع المنتخب المالي في كأس الأمم الإفريقية سنة 2017.