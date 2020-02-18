شاهد: مسابقة لبناء هياكل من الثلوج بأقل من 3 ساعات في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية

على ضفاف نهر نوفوسيبيرسك الروسي تجد عشرات الفرق التي تتنافس في ما بينها لبناء هياكل على أشكال قبعات تصنع من الثلوج.

وتنشغل الفرق المشاركة في المسابقة ببناء أكثر من 100 هيكل، لا تتراوح مدة صناعة الواحد منها الثلاث ساعات. ويقوم المشاركون بقطع الثلوج بواسطة المناشير وجمعها معا ومن ثم العمل على بناء كوخ صغير يتسع لشخص واحد. وتعتبر بعض الفرق أن سر النجاح يكمن في تقسيم المسؤوليات في ما بينهم.