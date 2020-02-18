ما هي أكثر الفئات العمرية المعرضة لخطر الموت بسبب فيروس كورونا؟

كشفت دراسة طبية حديثة صادرة عن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي سي دي سي)، والتي تناولت أكثر من 44 ألف مصاب بفيروس كورونا في الصين بعد تفشي المرض أن أكثر من 80 ٪ من الحالات كانت خفيفة وقابلة للعلاج وأن أكثر فئة عمرية معرضة للخطر هي كبار السن والمرضى. كما أشارت الدراسة إلى تعرض الكادر الطبي أيضا للفيروس.

وأكدت نتائج الدراسة أنماط العدوى، كما صنفت الإصابات بعد دراسة الحالات، فكانت 80.9٪ من الإصابات خفيفة، و 13.8٪ حادة و 4.7٪ فقط حرجة. واعتبرت الدراسة أن عدد الوفيات منخفض ولكنه يرتفع بين أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا.

أوضحت الدراسة والتي نشرت في المجلة الصينية لعلم الأوبئة، بأن معدل الوفيات في مقاطعة هوبي هو 2.9 ٪ مقارنة مع 0.4 ٪ في بقية مقاطعات الصين. وتشير النتائج إلى أن معدل الوفيات الإجمالي للفيروس قد بلغ 2.3 بالمئة، وعند النظر إلى نسبة الوفيات بين الذكور والإناث، كان الرجال أكثر عرضة للوفاة بنسبة 2.8٪ بينما وصلت نسبة وفيات النساء إلى 1.7 %.

وقدرت آخر الأرقام الرسمية الصادرة في الصين يوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للمتوفين قد بلغ بـ 1868 و 72436 إصابة وقد تعافى أكثر من 12 ألف شخص، وفقا للسلطات الصينية.

تشير الدراسة إلى أن تراجع عدد المصابين يمكن أن يعني "نجاح أسلوب العلاج المتمثل بعزل مدن بأكملها، وبث المعلومات التوعوية عبر قنوات متعددة تساعد على كبح الوباء (على سبيل المثال تشجيع غسل اليدين، ارتداء القناع، والبحث عن الرعاية).

كما عزت الدراسة تراجع الإصابات، بتغيير كيفية تشخيص المصابين بفيروس كورونا والذي بدأ في 13 فبراير/شباط، واعتماد الحالات التي يتم تشخيصها سريريًا، أي من قبل طبيب ودون الحاجة إلى الفحوصات المخبرية.

وحددت الدراسة أنواع الأمراض التي تعرض المصابين إلى خطر الوفاة، فقد صنفت مرضى القلب والأوعية الدموية في المرتبة الأولى يليه مرض السكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وارتفاع ضغط الدم الشرياني.

الطاقم الطبي يواجه خطر الإصابة

أشارت الدراسة إلى الخطر الذي يعاني منه الطاقم الطبي، فهناك حوالي ثلاثة آلاف مصاب من الطاقم الطبي، توفي خمسة منهم حتى الآن، كان آخرهم ليو تشى مينغ، 51 عامًا، مدير مستشفى ووتشانغ في مدينة ووهان نتيجة إصابته بالفيروس يوم الثلاثاء.