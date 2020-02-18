مصرف "إتش إس بي سي" يعلن إلغاء 35 ألف وظيفة

أعلن نويل كوين، المدير العام لمجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية العملاقة أن المجموعة ستلغي 15% من وظائفها على مستوى العالم، أي ما يعادل 35 ألف وظيفة، في إطار خطتها لخفض التكاليف على مدى ثلاث سنوات.

وأعلن كوين في مقابلة مع شبكة بلومبرغ نيوز: "هدفنا هو تخفيض وظائفنا الحالية البالغ عددها 235 ألف وظيفة إلى 200 ألف وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة."

وأفاد أكبر بنك في أوروبا ومقره لندن أن صافي أرباحه انخفض بنسبة 53٪ في عام 2019.

وقال المصرف الذي يحقق معظم إيراداته في آسيا إنه سيبيع أصولا بقيمة 100 مليار دولار ويقلص حجم بنك الاستثمار ويحدث أنشطته بالولايات المتحدة وأوروبا.