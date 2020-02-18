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الولايات المتحدة الأمريكية

تويتر يطلق خاصية حذف الصور الإباحية من الرسائل

محادثة
بقلم:  Meriem Ouali
تويتر يطلق خاصية حذف الصور الإباحية من الرسائل
حقوق النشر
أ ب - Richard Drew
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أطلق موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" خاصية "سايف دي أم" وهي خدمة جديدة لمنع المستخدمين من استقبال صور إباحية غير مرغوب فيها. ودخلت خدمة "سايف دي أم" الذي يحظر ويحذف الصور العارية في الرسائل المباشرة حيز التطبيق لمستخدمي "تويتر" الجمعة المنصرم.

وطرحت مطورة البرامج كيلسي بريسلر الفكرة بعد أن تلقت صورة عارية غير مرغوب فيها من رجل عبر حسابها على تويتر. وقالت بريسلر "إنّ شركات التواصل الإجتماعي يمكنها أن تضاعف جهودها أكثر لحماية المستخدمين من التسلل الإلكتروني." وأضافت بريسلر في تصريح لهئة الإذاعة البريطانية "أن "سايف دي أم" في المراحل الأولى من المفاوضات لإضافته إلى منصة رئيسية أخرى. نود نشر هذه الخدمة على منصات التواصل الإجتماعي الأخرى ونناقش إلى أين نتجه بعد ذلك"

وقصد تطوير الذكاء الإصطناعي، طلبت بريسلر من الجمهور في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي تزويدها بصور عارية أو إباحية. وغردت بريسلر عبر صفحتها "أختبر مرشحاً قيد التطوير، سيكشف تلقائيا عن الصور الإباحية ويعالجها نيابة عن المستخدم."

وتلقت مطورة البرامج بريسلر أكثر من 4000 صورة. كما يدعي فريق "سايف دي أم" أنّ المرشح يعمل بنسبة 99 بالمئة من الوقت.

ويحتاج المستخدمون الذين يرغبون في استعمال المرشح "سايف دي ام" إلى إضافة ملحق على حساب تويتر الخاص بهم والسماح له بالوصول إلى الرسائل المباشرة. ويقوم البرنامج بمسح رسائل المستخدمين بحثا عن صور إباحية وعند اكتشاف ذلك سيبعث تلقائيا برسالة لإعلام صاحب الحساب بأنّ الرسالة غير ملائمة وتم حذفها.

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