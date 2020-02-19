رئيس الحكومة التونسي المكلّف الياس الفخفاخ يقدم تشكيلة وزارية معدلة

أعلن رئيس الحكومة التونسي المكلف إلياس الفخفاخ ليل الأربعاء عن تشكيلة حكومة معدلة اثر تجاذبات سياسية حادة مع الأحزاب خلال مفاوضات تشكيلها.

وقال الفخفاخ في تصريح بثه التلفزيون الحكومي اثر لقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد "لقد كانت فترة المشاورات رغم صعوباتها وتعقيداتها، حالة ديمقراطية راقية". وبين الفخفاخ أن حكومته "منفتحة على كامل الطيف السياسي" وتضم قيادات حزبية وشخصيات مستقلة.

وأسند الفخفاخ وزارات السيادة إلى شخصيات مستقلة وهم القاضية ثريا الجريبي (العدل) والمستشار القانوني في رئاسة الجمهورية هشام المشيشي (الداخلية) وعماد الحزقي (الدفاع) وسفير تونس السابق بسلطنة عمان نور الدين الريّ (الخارجية).

وأكدت حركة النهضة التي رفضت في وقت سابق حكومة الفخفاخ، أنها "ستشارك في حكومة الفخفاخ وتمنحها الثقة" وفقا لبيان نشرته بعد اعلان تركيبة الحكومة. ونال حزب النهصة الأول من حيث عدد نواب البرلمان (54 من مجموع 217) سبع حقائب وزارية. وكانت حكومة أولى برئاسة الحبيب جملي الذي رشحته حركة النهضة، فشلت في العاشر من كانون الثاني/يناير في نيل ثقة مجلس النواب.

التصريح الصحفي للسيد إلياس الفخفاخ المكلف بتشكيل الحكومة من قصر قرطاج التصريح الصحفي للسيد إلياس الفخفاخ المكلف بتشكيل الحكومة من قصر قرطاج Publiée par ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ sur Mercredi 19 février 2020

تشكيلة الحكومة التونسية:

وزير الداخلية: هشام المشيشي

وزير الخارجية: نورالدين الري

وزارة الدفاع: عماد الحزقي

وزير المالية: محمد نزار يعيش

وزير املاك الدولة والشؤون العقارية: غازي الشواشي

وزير التنمية الاستثمار والتعاون الدولي: محمد سليم العزابي

وزير التكوين المهني والتشغيل: فتحي بالحاج

وزير الشؤون الإجتماعية : الحبيب كشو

وزير النقل واللوجيستيك: أنور معروف

وزير دولة مكلف بالشؤون المحلية: لطفي زيتون

وزير الفلاحة: أسامة الخريجي

وزير الصناعة: صالح بن يوسف

وزير الطاقة والمناجم و الإنتقال الطاقي: منحي مرزوق

وزير السياحة: محمد علي التومي

وزير التجارة: محمد المسليني

وزير البيئة: شكري بلحسن

وزير تكنلوجيا الإتصال والإنتقال الرقمي: محمد فاضل كريم

وزير التجهيز والاسكان: منصف السليتي

وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم

وزيرة المرأة والطفولة وشؤون الأسرة: أسماء السحيري

وزير الصحة: عبد اللطيف المكي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم شوري

وزارة التربية: محمد الحامدي

وزيرة الثقافة: شيراز العتيري

وزير الشباب والرياضة: أحمد قعلول

وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد: محمد عبو

وزير حقوق الانسان والعلاقة مع المجتمع المدني: العياشي الهمامي

وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان: علي الحفصي

كاتبة الدولة للخارجية : سلمى النيفر

كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالموارد المائية : عاقسة البحري

وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الكبرى لبنى الجريبي

وفي 20 كانون الثاني/يناير كلف الرئيس التونسي الفخفاخ بتشكيل الحكومة وفقا لما يقره الدستور. ومن المنتظر Hن يحدد مكتب البرلمان تاريخا لعرض الحكومة على تصويت النواب.

وأمام الحكومة الجديدة تحد نيل ثقة البرلمان بـ 109 من الأصوات وإن فشل الفخفاخ في ذلك فإن لرئيس الجمهورية قيس سعيّد امكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

والفخفاخ (47 عاماً) كان عُيّن وزيراً للسياحة في أواخر 2011 قبل أن يصبح وزيراً للمالية في كانون الأول/ديسمبر 2012 وهو منصب استمرّ فيه لغاية كانون الثاني/يناير 2014. ورئيس الوزراء المكلّف متخصّص بالهندسة الميكانيكية وإدارة الأعمال وحاصل على ماجستير بهذين الاختصاصين من فرنسا حيث بدأ حياته المهنية.

وفي 2006 عاد إلى تونس حيث تولى منصب مدير عام شركة "كورتيل" التونسية المتخصّصة في صناعة مكوّنات السيارات والتي تحوّلت لاحقاً إلى شركة "كافيو". وبعد ثورة 2011 انخرط الفخفاخ في السياسة في صفوف حزب "التكتّل الديموقراطي من أجل العمل والحريّات" الذي تحالف مع حركة النهضة في حكومة "الترويكا"، وذلك لغاية 2014.