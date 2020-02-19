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إيران

أول إصابتين بفيروس كورونا الجديد في إيران

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بقلم:  يورونيوز مع وكالات
ممرضة تحضر الأدوية للمرضى في مستشفى جينيانتان المخصص للمصابين بفيروس كورونا في ووهان-الأحد 16 فبراير 2020
ممرضة تحضر الأدوية للمرضى في مستشفى جينيانتان المخصص للمصابين بفيروس كورونا في ووهان-الأحد 16 فبراير 2020   -  
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AP
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تم تأكيد إصابة شخصين في إيران بفيروس كورونا الجديد، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، هما أول اصابتين بالفيروس في الجمهورية الإسلامية. ولم يوضح تقرير الوزراة جنسية الشخصين المصابين

وقال المتحدث باِسم الوزارة كيانوش جهانبور إن الحالتين رصدتا في مدينة قم المقدسة، جنوب العاصمة الإيرانية.

وأضاف "في اليومين الماضيين، رصدت بعض الحالات المشتبه بها بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم" وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية إرنا.

وقال جهانبور "تم إرسال فرق بعد ورود التقارير، وبناء على البروتوكول المعمول به تم عزل الحالات المشتبه بها وفحصها".

وتابع "من بين العينات التي أرسلت، أكد مختبر إصابة اثنتين منها بفيروس كورونا الجديد قبل دقائق، وبعض العينات الأخرى كانت فيروس إنفلونزا-ب".

وأكد المتحدث إجراء فحوص إضافية على الحالتين، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية "في أقرب وقت".

وأودى الفيروس بحياة أكثر من 2000 شخص في الصين وأصاب أكثر من 74 ألفا آخرين. ووصل إلى قرابة 30 دولة في سائر أنحاء العالم.

وكانت الإمارات العربية المتحدة أول دولة في الشرق الأوسط تسجل إصابات بالفيروس الشهر الماضي.

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