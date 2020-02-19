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الولايات المتحدة الأمريكية

اغتيال مغني الراب الأمريكي الشهير "بوب سموك" في بيته

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بقلم:  Meriem Ouali
صفحة الإنستغرام الرسمية للمغني بوب سموك
صفحة الإنستغرام الرسمية للمغني بوب سموك   -  
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تم العثور على المغني الأمريكي بوب سموك البالغ من العمر 20 سنة مقتولا في بيته بنيويورك الأمريكية الأربعاء. وتشير أولى المعطيات إلى أن مغني الراب قتل إثر عملية سطو على الفيلا الخاصة به.

ولطالما أعتبر بوب سموك مستقبل أغنية الراب الأمريكية وأحد أكبر الموهوبين في جيله.

وبحسب المعلومات الأولية فإن صاحب أغنية "والكم تو ذو بارتي" قتل في أعقاب عملية سطو قام بها رجلان على منزله وفور اكتشاف وجوده أطلق اللصان النارعليه قبل أن يلوذا بالفرار، تاركين بوب سموك في دمه.

وتدخل الأطباء بسرعة لإنقاذه لكنه فارق الحياة بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى. وفقا لما نقلته قناة "تي أم زاد".

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