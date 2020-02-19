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الولايات المتحدة الأمريكية

بالفيديو: أمالت مقعدها إلى الخلف فانزعج أحد المسافرين، فعل فعلته وحصل على شراب مجاني

محادثة
بقلم:  يورونيوز
بالفيديو: أمالت مقعدها إلى الخلف فانزعج أحد المسافرين، فعل فعلته وحصل على شراب مجاني
حقوق النشر
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. - Matt Rourke
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وأنت تسافر من بلد إلى آخر أو من ولاية إلى أخرى قد تتعرض أحيانا للعديد من المضايقات. قد تشعر مثلا بالتوتر أثناء إقلاع الطائرة وهبوطها، أو تنزعج من راكب ثرثار أو صوت طفل صغير يبكي، إلا أن يقوم أحدهم بإزعاجك بشكل مقصود لتتحول رحلتك إلى جحيم ربما يكون هذا ما حدث مع الأمريكية ويندي وليامز.

نشرت وليامز من ولاية فرجينيا عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، مقطع فيديو مصور قامت بالتقاطه أثناء رحلة داخلية لها على متن الخطوط الجوية الأمريكية، وكتبت "إليكم مزعج رائع، كان غاضبا بعد أن أملت ظهر مقعدي، بدأ يهز المقعد بقبضته، قام بهذه الحركة حوالي 9 مرات"، ولفتت إلى أنها بدأت بتصوير ما يفعله في محاولة منها لردعه وإجباره على التوقف.

وتابعت أن الأمر الأكثر صدمة كان في سلوك مضيفات الطائرة، من قاموا بمنحها بحسب ما نشرته إخطارا على سلوكها وتقديم شراب مجاني للراكب.

وذكرت وليامز أنها وبعد أن أمالت ظهر مقعدها إلى الخلف، طلب راكب كان يجلس خلفها أن تعدل كرسيها حتى يتسنى له تناول طعامه بسهولة، وبعد أن أنهى وجبته أعادت تأخير مقعدها قليلا، ما أغضب المسافر وبدأ بإزعاجها من خلال الضرب المتكرر على ظهر الكرسي.

ولفتت وليامز إلى أن "أسوأ ما في الأمر" كان سلوك المضيفات اللواتي لم يعرن أي اهتمام لكلامها، وتجاهلن الموضوع.

وأشارت إلى أنها أجبرت على زيارة طبيب مختص في وقت لاحق بعد أن تسبب سلوك الراكب الغريب بشعورها بآلام في ظهرها. هذا وأنها أجبرت أيضا على التغيب عن عملها، وعانت ولمدة أسبوع من "صداع فظيع بالرأس".

من جانبها صرحت الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز"، أن سلامة ركابها تأتي على رأس أولوياتها، وأنها تحقق في الحادثة التي وقعت أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

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