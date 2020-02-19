شاهد: عندما تجتمع عادة السرقة السيئة مع سوء الحظ

أظهرت كاميرات المراقبة بأحد المطاعم الخاصة بتقديم وجبات الدجاج بلويزفيل بالولايات المتحدة رجلا ملثما وهو يهدد نادلة بمسدس. وحسب تقارير الشرطة فاللص يدعى جاستن كارتر، ويبلغ من العمر 30 عاما، وقام بإطلاق النار عدة مرات مهددا النادلة بتسليمه المال.

وبعد لحظات فرّ اللص خالي الوفاض عندما طارده ضابطا شرطة كانا في المطعم، ويتعلق الأمر بنيكول ماكوين وهي ضابط شرطة في إليزابيث تاون وزوجها المحقق تشيس ماكيون، وكانا خارج الخدمة وجاءا إلى المطعم لتناول العشاء.

وأظهرت كاميرات المراقبة قيام الضابطين من طاولتهما وهو يسحبان أسلحتهما ويطاردان اللص الذي تخلى عن سلاحه أثناء محاولة الفرار. وقالت السلطات إن الضابطين تمكنا من إلقاء القبض عليه حيث وجهت له تهمة السرقة من الدرجة الأولى وحيازة سلاح مسروق.

ويعاقب القانون الأمريكي على حمل السلاح دون رخصة. وقد أشار تقرير أمني إلى أن السلطات حددت أن المسدس الذي استخدمه اللص أثناء التهديد يعود إلى شرطة جيفرسون تاون. وقد مثل كارتر أمام المحكمة الاثنين الماضي على أن يمثل مجددا لجلسة استماع أولية في الـ 25 من الشهر الجاري.