شاهد: الجرذان تغزو العاصمة الفرنسية باريس

وجدت باريس نفسها أمام حقيقة مأساوية وحرب من نوع آخر بعد أن غزت عشرات الجرذان شوارع العاصمة الفرنسية وتحديدا تلك المحيطة ببرج إيفل، وتوجب على القيمين اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة. وقالت عمدة باريس آن هيدالغو إن السلطات قامت بتغيير حاويات القمامة على مستوى العاصمة بعد التأكد من أن الحاويات القديمة لم تعد فعالة. وأضافت أنه تم وضع نشر حاويات أخرى في الشوارع.

في سياق متصل، قال رئيس بلدية الدائرة الـ 17 الباريسية جوفروا بولار، "اضطررنا إلى إغلاق دور الحضانة، وأجبرنا على إغلاق ساحات المدارس أيضا، كان يصعب على الأطفال السير، أريد أن أقول أنه عندما وصلنا إلى الخدمة لاحظنا فشل مكتب البلدية المنتهية ولايته".

وتابع جوفروا "إن الفشل يكمن أيضا في مستوى الوسائل والمهارات التي وضعتها المدينة لمحاربة هذه الظاهرة. وهذا هو الموضوع الذي سخرت نفسي من أجله، وقمت بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت للسماح لسكان المدينة بإخبارنا بالمكان الذي رأوا فيه عددًا معينًا من القوارض وأين يتوجب علينا التحرك".