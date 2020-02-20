شاهد: المجر نحو حظر استخدام المواد البلاستيكية

أكدت المجر التزامها بحظر المواد البلاستيكية غير القابلة لإعادة الاستخدام ابتداء من العام المقبل، أي قبل سنة واحدة من التاريخ الذي وضعه الاتحاد الأوروبي كموعد نهائي لحظر استخدام بعض أنواع المواد للتصدي للكميات المتصاعدة من النفايات البلاستيكية.

وستقوم المجر بوضع قيود على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في خطة وصفها البعض بالمنعطف المفاجئ في سياسة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي تحدث مؤخرا عن سلسلة من التدابير لمعالجة ظاهرة تغير المناخ والقضايا البيئية.

ويسعى الجميع في المجر إلى معرفة ما إذا كانت هذه الخطوات فعلية أم أنها مجرد جزء من حملة دعائية من قبل السلطات لكسب ثقة الشباب المهتم بظاهرة تغير المناخ.