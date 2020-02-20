نتنياهو يعلن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة، وذلك قبل أقل من أسبوعين على اجراء الانتخابات التشريعية. وقال نتنياهو في شريط فيديو "اليوم لدي أخبار رائعة، لأننا نريد إضافة 2200 وحدة سكنية جديدة إلى حي هار حوما (مستوطنة بنيت على جبل ابو غنيم) الذي يقع ورائي، لقد أقمت هذا الحي عام 1997 عندما انتخبت رئيسا للوزراء، على الرغم من اعتراضات من جميع أنحاء العالم".

ويسكن حاليا في الحي الاستيطاني حوالي 40 ألف شخص، وقال نتنياهو إن الأبنية الجديدة ستتيح استيعاب 10 آلاف شخص آخرين. وأضاف "سيصل عدد سكان حي هار حوما الى 50 ألفاً. هذا حي واحد في القدس سيكون مثل مدينة إسرائيلية متوسطة".

وأعلن أيضا عن الموافقة على بناء حي جديد يضم عدة آلاف من المنازل في منطقة "جفعات هاماتوس" وهي منطقة عند بيت صفافا. وأكد نتنياهو "نحن نربط جميع أجزاء القدس الموحدة، ولقد ازلت جميع العقبات أمام البناء ... كنت أتحرك وأبني في القدس في الوقت الذي كان الآخرون يتحدثون".