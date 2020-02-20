Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
This content is not available in your region

جنوب السودان

الأمم المتحدة تتهم الأطراف المتحاربة في جنوب السودان "بتجويع المدنيين عمدا"

محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
جنود المعارضة أثناء تشكيلهم لفريق مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب السودان 28/08/2019
جنود المعارضة أثناء تشكيلهم لفريق مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب السودان 28/08/2019   -  
حقوق النشر
أ ب
حجم النص Aa Aa

ذكر تحقيق أجرته الأمم المتحدة ان قوات حكومة جنوب السودان وغيرها من الجماعات المسلحة "جوَعت عمدا" السكان من خلال منع دخول المساعدات وتشريد المجتمعات.

وقال التقرير "اليوم في جنوب السودان، يتم تجويع المدنيين عمدا، ومراقبتهم واسكاتهم بشكل منهجي، واعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي وحرمانهم من الاجراءات القضائية العادلة".

وحققت اللجنة المؤلفة من ثلاثة اعضاء في الانتهاكات التي وقعت بين تاريخ توقيع اتفاق السلام في ايلول/سبتمبر 2018 وكانون الأول/ديسمبر 2019.

ووجهت اللجنة اتهامات شديدة ل"للنخبة الضارية غير الخاضعة لأية محاسبة" ولمعاناة السكان بعد ست سنوات من النزاع.

ويأتي التقرير قبل يومين من المهلة النهائية الاخيرة لتشكيل حكومة وحدة بعد تأخيرات متعددة وخلافات "وعدم وجود ارادة سياسية"، بحسب التقرير.

واضاف التقرير ان "النخب السياسية لا تزال غير مدركة لمعاناة ملايين المدنيين التي تقول تلك النخب انها تقاتل من أجلها".

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox