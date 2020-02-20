دراسة: الكلاب قادرة على تبادل مشاعر الحب

لطالما استبعد علماء النفس قدرة الحيوانات على إبداء مشاعر الحب، إلا أن كتابا جديدا يشير إلى أن الحديث عن هذا الشعور ضروري عندما يتعلق الأمر بالعلاقة بين الكلب والانسان. يحمل الكتاب عنوان "دوغ إز لوف، الكلب حب" وقد ألفه كلايف واين وهو إنجليزي في التاسعة والخمسين يدير مختبرا لعلوم الكلاب في جامعة أريزونا العامة.

وقد بدأ عالم النفس المتخصص بالحيوانات هذا دراسة الكلاب في مطلع الألفية وكان يظن مثل زملائه أن القول بإنها قادرة على إظهار مشاعر معقدة يجعله يقع في جرم الشخصنة. إلا أن موقفه تغير بفضل مجموعة من الأدلة لم يعد بالإمكان تجاهلها على ما يفيد.

ويقول كلايف واين في مقابلة مع وكالة فرانس برس "وصلت إلى مرحلة شعرت فيها أن من المفيد أن أشكك بتحفظي الأساسي".

وعرفت علوم الكلاب انتعاشا في العقدين الأخيرين مع التركيز على ذكاء هذه الحيوانات. وقد روجت كتب مثل "ذي جيينيس أوف دوغز" من تأليف براين هير لفكرة أن الكلاب تتمتع بذكاء فطري استثنائي. إلا أن واين يخفف من أهمية ذلك مع خلاصة قد تصيب بعض محبي الكلاب بخيبة أمل، ومفادها أن هذه الحيوانات ليست بهذا الذكاء.

الكلاب تتميز ب "حب الاختلاط الكبير"

فيمكن لطيور الحمام أن تتعرف على أشياء ببعدين والحيتان أن تفهم قواعد اللغة والنحل أن يرقص ليدل زملاءه على مكان توافر الغذاء. أما الكلاب فعاجزة عن كل ذلك. ويقترح كليف واين تغيير المفهوم المستخدم مستندا بذلك إلى سنوات من الأبحاث متعددة الاختصاصات. ويؤكد أن الكلاب تتميز ب "حب الاختلاط الكبير" و"غريزة العيش ضمن مجموعات" وليس بذكائها .

ويظهر اكتشاف حدث في الفترة الأخيرة أن الهرمون المسؤول عن الثقة والتعاطف لدى البشر أي الاكسيتوسين له دور أيضا في العلاقة بين الكلب وصاحبه.

الكلاب قادرة على الحب أ ف ب

فعندما يتبادل الشخص والكلب النظرات يرتفع مستوى الاكسيتوسين بشكل كبير على ما جاء في أعمال اجراها تايكفومي كيكوسوي في جامعة أزابو في البايان. وهذا ما يحصل في النظرات بين الأم وطفلها.

إلا أن البحث الجيني هو الذي فتح أفقا جديدا اعتمد عليه كلايف واين بشكل كبير. ففي العام 2009 اكتشفت العالمة الجينية بريدجت فونهلوت من جامعة كاليفورنيا في لوس اجليس أن الكلاب تحمل تحولا جينيا مسؤولا لدى الانسان عن متلازمة وليامز. وتؤدي هذه المتلازمة إلى تخلف عقلي وحب كبير للاختلاط.

علاقات وثيقة وشخصية وحب المتبادل

ويكتب كلايف واين في كتابه "الكلاب كما الأشخاص المصابين بمتلازمة وليامز يشعرون برغبة كبيرة بإقامة علاقات وثيقة وشخصية والحب المتبادل". وأكدت تجارب سلوكية اخرى هذا الأمر. ويظهر التصوير بالرنين المغنطيسي أن ادمغة الكلاب تحفز أكثر بالاطراء منه بالغذاء.

إلا أن هذا الاستعداد الفطري يجب أن يشجع ويطور في بداية حياة الحيوان. وتفيد كل المؤشرات إلى أن قصة الحب هذه لا تقتصر على الإنسان. فقد ربى شخص جِراء كلاب وسط مجموعة من طيور البطريق على جزيرة أسترالية للدفاع عنها من هجمات الثعالب.

وكلايف واين على ثقة أن علم الجينات قد يكشف كيف أن أسلافنا روضوا الكلب قبل ما يقل عن 14 ألف سنة.

وتفيد نظرية أن أسلاف الكلاب كانت تتجمع حول المواقع التي يرمي فيها البشر نفاياتهم وقد حصل ترويضها رويدا رويدا حتى صارت ترافق الانسان في رحلات الصيد. وهذه الفرضية التي يدعمها واين أقل رومنسية من صورة الصياد الذي يقبض على جرموز ويروضه التي تعتبر "غير قابلة للاثبات" نظرا إلى شراسة الذئاب حيال البشر.

ويسمح التقدم العلمي الأخير بتحليل حمض نووي قديم. وقد يسمح ذلك بتحديد المرحلة التي تحولت فيها الجينة التي تتحكم بمتلازمة وليامز لدى الكلاب.

وقد يكون هذا التحول حصل قبل ثمانية إلى عشرة آلاف سنة على ما يفيد كلايف واين، في نهاية العصر الجليدي الأخير عندما كان معروفا أن الانسان والكلب يصطادان معا.