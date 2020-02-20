عقوبات أمريكية تطال مسؤولين في الهيئة الإيرانية للانتخابات

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولين في الهيئة الإيرانية المشرفة على الانتخابات بعدما استبعدت آلاف المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة الجمعة. ومن بين هؤلاء آية الله أحمد جنتي، الأمين العام الواسع النفوذ لمجلس صيانة الدستور.

ومجلس صيانة الدستور مسؤول عن التدقيق في المرشحين للمقاعد البرلمانية. كما يؤدي جنتي دورا رئيسيا في مجلس خبراء القيادة، الذي يختار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان إنّ "إدارة ترامب لن تسمح بالتلاعب في الانتخابات لتسهيل خطة النظام الخبيثة". وتابع: "هذا الإجراء يكشف كبار مسؤولي النظام الذين يتحملون مسؤولية منع الشعب الإيراني من اختيار قادته بحرية"، مضيفا: "ستواصل الولايات المتحدة دعم التطلعات الديموقراطية للإيرانيين".

وتعني العقوبات تجميد أي أصول أمريكية لهؤلاء المسؤولين، وأن التعامل معهم يعتبر جريمة لأي شخص في الولايات المتحدة. وأوضحت وزارة الخزانة إنه بصفته الأمين العام للمجلس، أشرف جنتي على استبعاد نحو نصف المرشحين المحتملين البالغ عددهم 16.033 ألفا.

ومعظم من تم استبعادهم من المعتدلين أو المرشحين الإصلاحيين، ما يمهد الطريق أمام المحافظين لتحقيق مكاسب كبيرة في الانتخابات على حساب مؤيدي الرئيس المعتدل حسن روحاني.

كما تشمل العقوبات آية الله محمد يزدي، الرئيس السابق للسلطة القضائية الذي عينه مؤخرا المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في مجلس صيانة الدستور.

ويعمل يزدي أيضا في اللجنة المركزية المشرفة على الانتخابات كما المعاقبون الآخرون سياماك رهبيك، وعباس علي كادخودائي ومحمد حسن صادقي مقدم، وجميعهم تمّ تعيينهم في اللجنة من قبل أية الله جنتي، وفقا لوزارة الخزانة.

من جهته، قال المسؤول الأمريكي المكلف شؤون إيران براين هوك إنّ خامنئي الذي عيّن جنتي ومسؤولين آخرين ما زال يتحكم في كل الأمور. وأضاف: "لا نميز بين المعتدلين والمتطرفين. إذا كنت جزءًا من النظام، فأنت متطرف". وتابع هوك إن الانتخابات الإيرانية أشبه بـ "مسرحية سياسية".