شاهد: خفر سواحل بنما يحتجزون كميات ضخمة من الكوكايين على متن غواصة تقليدية لتهريب المخدرات

أعلنت مصلحة المراقبة البحرية البنمية (سنان) الأربعاء عن حجز شحنة من الكوكايين تبلغ كميتها خمسة أطنان في المياه البنمية على متن شبه غواصة تقليدية صنعت خصيصا لتهريب المخدرات. وألقي القبض على أربعة كولومبيين خلال هذه العملية، التي وقعت على ساحل البحر الكاريبي بمقاطعة بوكاس ديل تورو، المتاخمة لكوستاريكا.

وتعد شبه الغواصة المصنوعة بطريقة تقليدية، القارب الأول من هذا النوع الذي يستخدم لتهريب ونقل المخدرات في بنما، وفقًا للادعاء العام. وفي شريط الفيديو الذي نشرته مصالح خفر السواحل، يظهر الجزء العلوي من الغواصة فوق الماء.

وتمكنت بنما على خط المرور في أمريكا الجنوبية نحو الولايات المتحدة من مصادرة كمية قياسية من المخدرات العام الماضي بلغت 91 طناً، منها 77 طناً من الكوكايين و12.9 أطنان من الماريجوانا. كما أعلنت كوستاريكا أيضًا عن ضبط قياسي لأكثر من خمسة أطنان من الكوكايين، مخبأة في حاوية من نباتات التجميل المتجهة إلى ميناء روتردام الهولندي.