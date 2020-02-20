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شاهد: النيران تلتهم أحد المراكز التجارية في ميانمار

تم انقاذ عشرات الأشخاص من مبنى اشتعلت فيه النيران في أحد المراكز التجارية بمدينة يانغون، في ميانمار، في وقت مبكر من يوم الخميس، وتم نقل الكثير منهم إلى مكان آمن باستخدام رافعة. وتسارعت حوالي 60 شاحنة إطفاء إلى مبنى المركز التجاري، المكون من 12 طابقًا بعد انتشار النيران والدخان فيه ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات، كما لم يتم بعد تحديد أسباب الحريق.

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