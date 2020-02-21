فيروس كورونا المستجد يمتد إلى الشرق الأوسط

وصل فيروس كورونا المستجد إلى دول جديدة في الشرق الأوسط الجمعة بعد وفاة أربعة أشخاص في إيران هذا الاسبوع، ليثير مخاوف من انتشار واسع في المنطقة ويتسبّب بإغلاق منافذ حدودية ومنع سفر.

لبنان

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل أول إصابة بالفيروس لدى سيّدة لبنانية وصلت على متن طائرة آتية من مدينة قم الإيرانية حيث سجّلت السلطات الإيرانية الأربعاء أولى حالات الوفاة المؤكدة جراء الفيروس في الشرق الأوسط.

الإمارات ومصر

وكانت الإمارات ومصر أعلنتا في الأسابيع الأخيرة عن إصابات مؤكدة.

إيران

وبلغ عدد الإصابات في إيران 18، بينها أربع وفيات، معظمها في مدينة قم (150 كلم جنوب طهران) المقدّسة لدى الشيعة والتي يتابع فيها آلاف دروسا دينية، بينهم الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وتزورها سنويا أعداد كبيرة من اللبنانيين والعراقيين والكويتيين الشيعة وغيرهم.

العراق

وحظر العراق والكويت المجاورين لإيران السفر من وإلى الجمهورية الإسلامية، ومنعا دخول الإيرانيين الذين يتدفّقون بالملايين على النجف كربلاء لزيارة العتبات الشيعية المقدسة. وتسبّبت الوفيات بحالة من الذعر في العراق الذي يعاني من شبه انهيار في قطاعه الصحي، خشية انتقال الفيروس إليه.

وإيران هي ثاني أكبر المصدّرين للعراق الذي يبلغ عدد سكانه نحو 40 مليون نسمة. ومن البضائع التي تصدّرها سيارات ومواد غذائية كالألبان والخضراوات بقيمة تصل لنحو تسعة مليارات دولار سنوياً.

إسرائيل

وسُجلت في إسرائيل أول إصابة بكورونا المستجد لدى امرأة وصلت صباح الجمعة وكانت على متن سفينة الرحلات السياحية "دايموند برينسس" التي فرض عليها حجر صحي في اليابان منذ مطلع شباط/فبراير.

الكويت

كما قامت الكويت، الدولة الصغيرة الواقعة بين العراق وإيران والمطلة على الخليج، بتعليق حركة المسافرين إلى الجمهورية الاسلامية عبر الموانىء حتى إشعار آخر، ونصحت بعدم السفر إلى قم.