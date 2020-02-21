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سويسرا

رئيسة سويسرا تحتفل بعيد ميلادها الستين مع أشخاص يشاركونها تاريخ ولادتها

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بقلم:  يورونيوز مع أ ب
رئيسة سويسرا تحتفل بعيد ميلادها الستين مع أشخاص يشاركونها تاريخ ولادتها
حقوق النشر
أ ب - Czarek Sokolowski
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أعلنت الرئيسة السويسرية أنها ستحتفل بعيد ميلادها المقبل برفقة سويسريين سيبلغون سن الستين مثلها في 14 أيار/مايو 2020.

وقد وجهت سيمونيتا سوماروغا الدعوة عبر تغريدة كاتبة فقط "يسعدني أن تتسجلوا لحضور حفلة عيد ميلادي".

وطُلب من السويسريين المعنيين ملء استمارة وإرفاقها بصورة عن بطاقة الهوية أو جواز السفر.

وأوضحت السلطات الفدرالية أن الحفلة هذه ستقام قرب برن عاصمة البلاد وأن عدد المشاركين سيكون محدودا.

وأفاد مكتب الإحصاءات الفدرالي أن 8492 شخصا ولدوا في سويسرا في أيار/مايو 1960 ما يعني أن متوسط عدد الأشخاص الذين ولدوا في 14 أيار/مايو من تلك السنة يفترض أن يكون 290.

وباشرت الاشتراكية سوماروغا ولايتها الثانية مشددة على قربها من المواطنين من خلال تقديمها التهاني بحلول السنة الجديدة من مخبز في الحي الذي تقطنه.

وهي تتولى منذ كانون الثاني/يناير الرئاسة السنوية للكونفدرالية السويسرية وهو منصب رمزي يتولاه أعضاء الحكومة السبعة مداورة.

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